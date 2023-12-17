影／賴清德為子弟兵林宜瑾站台 左打侯柯右批韓國瑜

民進黨總統候選人賴清德今天到台南永康區為子弟兵新潮流系立委林宜瑾站台，他重砲左打藍白對手柯侯、右批角逐立法院長的韓國瑜，質疑不管是侯主張的九二共識、柯提的兩岸一家親，都是要「鎖入中國」，只有「美德配」才能「走進國際」。

賴清德說，林宜瑾關懷一直弱勢，尤其在立法院表現優異，是不同民間監督團體的「優質立委」、五星立委，不像韓國瑜，老是說「苦民所苦」、卻是「睡到中午」，大家要「選對的人」、走對的路，讓「美德當選」守護台灣、民進黨立法院過半，台灣才有前途。 賴清德站台新潮流子弟兵林宜瑾，左批侯柯右打韓國瑜。記者周宗禎／攝影 賴清德站台新潮流子弟兵林宜瑾，左批侯柯右打韓國瑜。記者周宗禎／攝影

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