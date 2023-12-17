影／王金平南投輔選游顥 曝約了何勝豐「敘舊」
距投票日剩不到30天，立法院前院長王金平今陪同黨內南投縣立委候選人游顥掃街拜票。對於高雄總統選情，他表示，民調上看起來還有落差，但有信心能衝出好成績；他也坦言，今天到南投已經跟議長何勝豐約了，但就老朋友敘舊聊天。
王金平指出，總統選舉目前民調看起來雖有點落差，但上次韓國瑜選總統、柯志恩選市長時，民調上差了逾三成，但真正投票時卻拉鋸到一成多，可見民調仍有若干誤差。
他也強調，這次國民黨在高雄地區很團結，整體狀況很好，昨天他主持幹部座談會，相當熱絡，大家很有信心能在高雄衝出很好成績。如果高雄能夠高票一點，少輸甚至能贏最好，將可以有效幫助侯友宜高票當選。
而今天王金平到南投，除了陪游顥掃街拜託，也坦言，此次到南投將與議長何勝豐見面，他說，兩人已經「約了」，確定要在南投市見面，可地點他不知道，因為是朋友安排的，但就是老朋友敘敘舊、聊聊天。
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