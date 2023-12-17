影／侯友宜台中競總成立冷天穿短褲 盧秀燕透露說服侯過程
國民黨總統候選人侯友宜台中競選總部今天成立， 侯友宜和台中市長盧秀燕等人今天都穿短褲上台，盧秀燕表示，台中市競總設計主題是穿短褲造勢，潦下去，為台灣和人民的勇腳站出來，她說打電話告訴侯這個台中市短褲主題，侯一聲就回好，說服過程一點困難都沒有。
侯友宜今天受訪表示，他今天穿短褲腳越跑越勇，今天很冷，但愛水（英文3的發音）不怕流鼻水，他說盧秀燕市長打電話告訴他，大家攜手合作，4腳綁成3腳，齊心齊力向前走，拚最後一里路，今天各候選人都穿短褲，愛水愛拚不怕流鼻水。
侯友宜表示，貿易沒有在選邊站，一定要布局全球，他當選一定在區域貿易上努力，民進黨做不到的經濟，他都會拚，台灣在區域經濟有立足地，雞蛋不能放在同一個籃子，旁邊也有大籃子可放雞蛋，對大陸二岸經濟貿易不可能斷，他說賴清德不會講就不要講，最後躲起來，不要為了經濟打糢糊戰。
侯友宜說，環境永續讓生態維護也是我們的方向，但民進黨打著以綠發電，結果是綠色發財，很多弊案叢生，一個人可捐政治獻金給民進黨，光電幣案，太多和綠色發電的幣案，他們都不查，候友宜說，他如果當選會成立特偵組查清楚，讓綠電永續沒有幣病，不像再生能源民進黨也跳票。
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