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竹科帶來負面衝擊大於補助 林思銘喊話調高回饋補助金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林思銘也喊話，要求中央、竹科管理局應調高回饋補助金，更應增加新竹縣統籌分配款，這樣才對得起承受竹科負面衝擊的新竹鄉親。圖／林思銘競選辦公室提供
林思銘也喊話，要求中央、竹科管理局應調高回饋補助金，更應增加新竹縣統籌分配款，這樣才對得起承受竹科負面衝擊的新竹鄉親。圖／林思銘競選辦公室提供

選戰倒數27天，國民黨新竹縣第二選區立委候選人林思銘今天舉辦北埔鄉聯合競選總部成立大會。林思銘表示，除了學校教育補助外，3年多來他為寶山鄉親爭取到的道路改善、野溪溝坑整治等經費高達4億8000多萬元。不過，寶山鄉親因竹科設置帶來的負面衝擊，遠大於近年的補助，「中央虧欠寶山很多」。

林思銘指出，寶山鄉除了有竹科廠區外，還有寶一跟寶二水庫，為國家經濟繁榮帶來無數貢獻，寶山鄉親也因此長年承受巨大的負面衝擊，但寶山鄉並沒有對等的獲得中央給予的補償，像竹科管理局去年給的回饋金，總額才3780萬元，其中寶山鄉僅能分配到1400多萬元，根本無法因應地方急速的發展。

林思銘也喊話，要求中央、竹科管理局應調高回饋補助金，更應增加新竹縣統籌分配款，這樣才對得起承受竹科負面衝擊的新竹鄉親。

今天成立大會中，新竹縣前縣長邱鏡淳、副縣長陳見賢、寶山鄉長邱振瑋、縣議員邱坤桶等人均出席大會，雖遇上寒流來襲，但現場還是擠入大批支持人潮，凍蒜聲響不斷。

陳見賢在會中也狠批民進黨執政7年多來，貪腐黑金橫行，除了缺工、缺水、缺電，疫情時缺疫苗、平時缺藥、缺雞蛋，還搞得物價高漲，尤其兩岸氣氛緊張不安人心惶惶，呼籲寶山鄉親支持國民黨推出的總統、副總統候選人侯康配及立委林思銘。

國民黨新竹縣第二選區立委候選人林思銘今天舉辦北埔鄉聯合競選總部成立大會。圖／林思銘競選辦公室提供
國民黨新竹縣第二選區立委候選人林思銘今天舉辦北埔鄉聯合競選總部成立大會。圖／林思銘競選辦公室提供
雖遇上寒流來襲，但現場還是擠入大批支持人潮，凍蒜聲響不斷。圖／林思銘競選辦公室提供
雖遇上寒流來襲，但現場還是擠入大批支持人潮，凍蒜聲響不斷。圖／林思銘競選辦公室提供

林思銘 新竹 國民黨

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