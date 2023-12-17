遭爆料中廣11樓被當競辦 趙少康：我付20萬租下來的

國民黨立委候選人葉元之上午在新北市板橋體育場旁舉辦板橋競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜、國民黨副總統候選人趙少康、桃園市長張善政、前台北縣長周錫瑋等人皆到場力挺。

趙少康受訪時被問到，有名嘴爆料他將中廣十一樓當競選辦公室，趙少康表示，這有什麼好爆料的？他清楚寫在競選名片上，租了80坪、51天共20萬元的租金，不會占中廣便宜。

趙少康表示，自己臨危受命，臨時找聯絡處不容易，中廣十一樓剛好空下來，他們說風水好，在那邊都發財，所以用20萬元租金租下來，「有合約的，我不會占中廣任何便宜」。 高雄市前市長韓國瑜（左）與國民黨副總統候選人趙少康（右）上午出席國民黨立委候選人葉元之（中）板橋競選總部成立大會，並算上一籃蒜頭，一同高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影 國民黨立委候選人葉元之上午在新北市板橋體育場旁舉辦板橋競選總部成立大會，許多支持者到場力挺。記者余承翰／攝影 高雄市前市長韓國瑜（左）與國民黨副總統候選人趙少康（右）上午出席國民黨立委候選人葉元之（中）板橋競選總部成立大會，呼籲支持者一同下架民進黨。記者余承翰／攝影 國民黨立委候選人葉元之（前）上午在新北市板橋體育場旁舉辦板橋競選總部成立大會，細數自己為板橋人爭取的建設，證明自己比對手好。記者余承翰／攝影 高雄市前市長韓國瑜（左二）、國民黨副總統候選人趙少康（右二）、桃園市長張善政（左一）、前台北縣長周錫瑋（右一）上午出席國民黨立委候選人葉元之（右三）板橋競選總部成立大會，一同高喊「當選」。記者余承翰／攝影

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