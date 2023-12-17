遭爆料中廣11樓被當競辦 趙少康：我付20萬租下來的

國民黨立委候選人葉元之上午在新北市板橋體育場旁舉辦板橋競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜、國民黨副總統候選人趙少康、桃園市長張善政、前台北縣長周錫瑋等人皆到場力挺。
趙少康受訪時被問到，有名嘴爆料他將中廣十一樓當競選辦公室，趙少康表示，這有什麼好爆料的？他清楚寫在競選名片上，租了80坪、51天共20萬元的租金，不會占中廣便宜。
趙少康表示，自己臨危受命，臨時找聯絡處不容易，中廣十一樓剛好空下來，他們說風水好，在那邊都發財，所以用20萬元租金租下來，「有合約的，我不會占中廣任何便宜」。
國民黨立委候選人葉元之上午在新北市板橋體育場旁舉辦板橋競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜、國民黨副總統候選人趙少康、桃...
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，如果明天投票，民進黨賴蕭配勝率62%、國民黨侯康配勝...
蔡英文總統今天到大直植福宮參香，輔選民進黨台北市第三選區立委候選人謝佩芬及港湖區立委候選人高嘉瑜。她說，她對大直很熟悉，...
國民黨總統候選人侯友宜今到台中向上市場，在立委候選人羅廷瑋陪同下掃街拜票；向上市場過往被視為綠營票倉，今侯友宜到訪，受到...
檢警調查，今年6月至12月間，有41名台北市里長涉嫌接受優惠價格赴中國旅遊，涉犯「反滲透法」，引發討論。台北市議員徐巧芯...
民進黨總統候選人賴清德最近到各地幫黨籍立委候選人助選時，除了吹捧自家候選人的優秀外，最後總不忘「恐嚇」支持者別忘了「搶救王義川」，民進黨在立法院才有機會過半，否則前高雄市長韓國瑜就會是下屆立法院長，台灣就會走回向北京傾斜老路。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言