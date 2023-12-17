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蔡英文兩句話說明「蔡英文路線」籲將國家交給穩定團隊

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天到大直植福宮參香，為民進黨台北市第三選區立委候選人謝佩芬及港湖區立委候選人高嘉瑜拉抬。記者丘采薇／攝影
蔡英文總統今天到大直植福宮參香，為民進黨台北市第三選區立委候選人謝佩芬及港湖區立委候選人高嘉瑜拉抬。記者丘采薇／攝影

蔡英文總統今天到大直植福宮參香，輔選民進黨台北市第三選區立委候選人謝佩芬及港湖區立委候選人高嘉瑜。她說，她對大直很熟悉，她是北安國中第一屆畢業生，謝佩芬及高嘉瑜都是她在台大法律系學妹，台大法律系是訓練人才的好地方，受了法學訓練，在處理很多事情上面，都可以理性思考。

蔡總統說，台灣很多人在說蔡英文路線，就是兩句話，沉著穩定，令人相信。再困難的事情，只要把握這兩個原則，都可以一一克服。

蔡總統指出，未來國際情勢會複雜，有很多現在沒有辦法臆測到的事情會發生，考驗國家治理團隊是否可以應變，經過七年多執政，歷經那麼多變局，還可以讓國家穩穩往前走，讓世界幫助台灣，這樣的團隊就是面對未來挑戰最好的團隊，有即戰力，維持穩定執政的態勢，讓國家讓變局裡面，可以維持穩定。她拜託大家，讓蔡英文團隊、民進黨團隊繼續照顧大家。

蔡總統說，兩次選總統，第一次贏對手三百萬張票，第二次是史上最高票，人民給的支持授權很多，讓她可以維持穩定政權，最重要的事情是國會過半。2017年政府提出前瞻基礎建設計畫預算，在野黨強力杯葛，歷經千辛萬苦，民進黨立委強力守住立場，立法院24小時不斷電表決，就是那一次。如果沒有國會多數，就沒有那一次預算通過，就沒有辦法為經濟打下基礎，國會真的很重要，很多改革需要國會強力支持，希望大家支持謝佩芬、高嘉瑜在立法院撐住未來國家發展。

蔡總統說，她明年5月就畢業了，希望是快樂的畢業，但希望畢業的時候，把國家交給她能信任、人民也可以信任的團隊，希望民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴順利當選，國會過半。

團隊 蔡英文 民進黨

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