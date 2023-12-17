民眾爭相合照握手超熱情！ 侯友宜掃向上市場晚20分離開

國民黨總統候選人侯友宜今到台中向上市場，在立委候選人羅廷瑋陪同下掃街拜票；向上市場過往被視為綠營票倉，今侯友宜到訪，受到不少攤商、婆媽粉絲歡迎，爭相合照、握手，現場時有「凍蒜」、「加油」聲，行程較原定時間延遲20分鐘，可見熱情。

選戰倒數27天，各陣營候選人持續搶攻「中台灣搖擺州」，週週有政界要角到台中輔選、拜票。侯友宜今早在台中，先到向上市場掃街拜票，接著到北屯，參與台中競總成立大會，接著下午才會離開台中。

向上市場為台中指標性市場之一，過去也被視為綠營票倉，今侯友宜以總統候選人身份掃街拜票，親切形象吸引不少支持者到場，爭相合照、握手，更有攤商送「蒜」、「菜頭」、「粽子」等，象徵「當選」、「好採頭」、「包中」等祝福。

出身菜市場的侯友宜說，他一定會跟民眾站在一起，未來市場有什麼設備、衛生想做更好，他會挺市場所有攤商，做到更好。 向上市場菜販送上「蒜」，要祝福國民黨總統候選人侯友宜「凍蒜」。記者劉柏均／攝影 國民黨總統候選人友宜到訪台中向上市場，受到不少婆媽粉絲歡迎，爭相合照、握手。記者劉柏均／攝影 向上市場攤商送國民黨總統候選人侯友宜「粽子」，預祝侯「包中」。記者劉柏均／攝影

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