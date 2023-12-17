侯揚言查辦台南弊案 賴清德：不公不義的事 該辦就辦該查就查

民進黨總統候選人賴清德今回防台南，陪同尋求連任的民進黨立委林俊憲參拜台灣府城隍廟，懇求鄉親如過去栽培他，明年投票時支持賴清德、蕭美琴。國民黨總統參選人侯友宜日前到台南曾重批貪汙舞弊、爐碴案、光電、88槍擊案，揚言成立特偵組查辦；賴清德今說，他在公事上是非分別態度很清楚，反對任何不公不義的事，該辦就辦，該查就差，絕對不會有任何隱瞞。

台南市目前6席立委皆為民進黨籍，賴清德今回防本命區，鐵人行程排滿滿，從上午到傍晚將替黨籍立委候選人林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、賴惠員站台。其中，林俊憲的選區也是賴清德任立委時的選區，堪稱「本命區中的本命區」，象徵賴在台南衝最高票決心。

賴上午致詞時表示，懷著感恩心情回到台南，相處過的人都清楚他做事態度；自己在公事上是非分別態度很清楚，反對任何不公不義的事，該辦就辦，該查就差，絕對不會有任何隱瞞，這是他的態度。

賴也話鋒一轉，在這次台灣關鍵時刻，台南是發揮最大角色來支持賴清德、蕭美琴，他也說，賴、蕭都是出身台南，過去台南是民主聖地，歷屆總統選舉都是最支持民進黨，都拿下全國最高得票率，懇求台南鄉親繼續支持。

台南市長黃偉哲也說，希望在這關鍵時刻，走對的路，選對的人，懇請台南鄉親支持賴蕭配。

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