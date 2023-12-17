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ECFA糖衣毒藥？ 游梓翔：蔡英文、賴清德得了便宜還耍壞

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

大陸認定台灣貿易壁壘，各界擔心會取消ECFA。世新大學傳播博士學程教授游梓翔臉書表示，從蔡英文總統到民進黨總統候選人賴清德「得了便宜還耍壞」，吃定對方善意就會製造最大敵意。

他表示，任誰看了ECFA的條件，都知道ECFA是大陸對台灣的讓利，是一種善意，但是從蔡英文總統到賴清德，就是一副「得了便宜還賣乖」的姿態，甚至是「得了便宜還耍壞」。當你吃定對方的善意，就是在製造最大的敵意。

游梓翔表示，ECFA早收清單，大陸對台灣多開放了近300項，包括18項農產品，加上大陸的市場遠大於台灣，這種「不平等條約」是為了讓利。

大陸為什麼讓利？游梓翔表示，當然是為了促進兩岸融合，展現善意。但這看在民進黨眼裡，就成了「邪惡」動機，蔡英文總統的「糖衣毒藥」說就是這樣來的。

游梓翔說，可是蔡英文總統上台後，卻把「毒藥」當「糖果」吃，而且吃得甜甜的，連聲謝謝也沒有。賴清德為了炒作抗中，還不斷發表汙名化ECFA的言論。

游梓翔表示，要知道台灣不只讓利不對等，還限制了2000多項大陸產品進口，這就算了，其中還有很多是其他國家可以進口台灣，唯獨大陸不行，「這不是歧視什麼是歧視」。等於是大陸為台灣發了「貴賓證」，台灣卻給大陸「掛黃牌」、「掛紅牌」。

他表示，這麼明顯的不公平貿易，民進黨人又有人搬出「養套殺」，還有人說「影響很小」，還有人評論說「早該斷了」，又在耍壞、又在賣乖，吃定對方的善意。要避戰，善意非常重要，拿掉歧視、說聲感謝如果這麼難，這就怪不得大陸民眾對台灣的敵意愈來愈高了。

蔡英文 游梓翔 ECFA 賴清德 2024選舉 2024總統選舉

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