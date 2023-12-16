藍地方黨員盼郭台銘回歸 王金平承諾：釋出誠意努力爭取
侯友宜全國後援總會總會長、立法院前院長王金平，今日下午在高雄市黨部召開總統暨立委輔選工作會報，強調各組織全部動起來，「南部陸戰」正式啟動，對於有黨員喊話希望郭台銘回歸，王回應，會釋出最大誠意，讓郭加入輔選隊伍，「他的回歸會讓藍營有更大的信心，讓選民願意更團結支持國民黨」。
王金平今日主持「第16任總統及立委選戰輔選工作會報」，召集包含現卸里長、鄉長、議員、立委等人參加，前議長、侯友宜高雄競總主委莊啟旺、侯友宜二哥、高醫前院長侯明鋒、高雄農會理事長蕭漢俊、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等均出席力挺參加，並共同高喊侯康凍蒜。
王金平說，我們會盡最大的誠意、用最好的智慧來爭取郭台銘回來，因為郭對黨太重要，「他的回歸會讓藍營有更大的信心，讓選民願意更團結支持國民黨」，郭對國家的安全、社會的安定、人名的幸福、經濟的發展都有絕對的關係，國民當每個人都很期待回歸。
另外，王金平對於打破綠營在高雄「八仙過海」有信心，他說綠地一定會出現缺口，高雄一定會出現藍營區域立委，「當然是越多越好」；他說選前黃金周在1月7日，因為藍營面臨造勢活動沒有財力，只能降低動員人數配合既有造勢計畫，但強調場面已經不小，大概3萬多人。
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