面臨ECFA存廢關鍵 邱毅：打臉賴清德 綠還能蒙混過關？

中國大陸商務部昨天宣布認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，前立委邱毅在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，大陸提早公布貿易壁壘的調查報告，結論是台灣對大陸產品的貿易限制，確實構成貿易壁壘，這不僅違反ECFA的規定，也與WTO自由貿易、公平貿易的原則相悖，站在理虧一方的蔡賴政府要如何因應？

邱毅表示，若是大陸針對貿易壁壘採取反制行動，可能停止ECFA，也可能減少ECFA適用範圍，最可能的就是衝擊早收清單。

他說，台灣傳統產業，包含製造業及農漁產業，受到影響最大，企業營運受挫，倒閉或減產，必然造成大量失業，平均薪資下降，並進一步萎縮內需市場。今年台灣經濟是「外冷內熱」，這一來將變成「內外俱冷」。

邱毅表示，所以這個問題不能等閒視之，民進黨總統候選人賴清德也別想一句「大陸介入台灣選舉」，就想蒙混過關。台灣對大陸產品的貿易歧視由來以久，即使告到WTO，也只是自取其辱而已，絕對討不到任何便宜。台灣的經濟的寒冬期很難避免，蔡英文總統自誇「台灣經濟是歷史上最好」，將被重重打臉。

「不久前賴清德還狂言要擺脫台灣經濟對大陸依賴，反對重啟貨貿與服貿，這一來可要被重重打臉了」。邱毅表示，蔡賴一直把ECFA汙名化，弄得一般年輕人對貨貿服貿和ECFA都發生誤解，現在真面臨ECFA的存廢關鍵，民進黨還能操弄騙術蒙混過關嗎？

邱毅表示，此一事件勢必成為朝野政黨在未來20多天的攻防議題，而當家的民進黨極其不利，即使以此操作「抗中保台」，鼓動反中仇中民粹，恐怕難以奏效，而賴清德的選情更是雪上加霜了。

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