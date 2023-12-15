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蔡總統稱「我沒有債留子孫」 邱臣遠批選舉語言禁不起考驗

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。圖／聯合報系資料照

蔡英文總統今天說「我花很多錢是事實，但是我有本錢，我沒有債留子孫。」民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，錢一看就是有亂花，台灣五缺至今都未解決，蔡總統的話根本就是選舉語言，禁不起考驗。

邱臣遠指出，多數人民生活在低薪、通膨、高房價壓力下苦不堪言，蔡政府把大撒幣當政績宣傳，後續卻擺爛，單次性的補貼政策無法有效解決問題。台灣出口貿易年增率1年多來已連12黑，只有今年9月止跌，至今年10月又翻黑負成長4.5％；民進黨執政怠於推動勞保改革，打詐不力、少子化危機提不出有效方案、資安事件頻傳等，種種情況叫做「照顧人民、投資未來」？

邱臣遠指出，截至112年12月08日，中央政府債務未償餘額合計58488億元， 平均每人負擔債務25萬元，民進黨政府美化數字，國人一出生就揹債25.6萬，且數字還會再增加，這不是債留子孫是什麼？

邱臣遠表示，審計部報告也指出，近年政府編列多項特別預算，都是舉債支應，導致債務不斷增加，蔡政府的說法都是用話術矇騙全民。民眾黨團從前年就持續呼籲政府公布國債還款計畫、檢討稅制，但政府都聽不進去，蔡總統昨天的講法完全是選舉語言，禁不起檢驗，「蔡政府花很多錢是事實，沒有債留子孫事不實。」

邱臣遠 債務 蔡英文 民進黨

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