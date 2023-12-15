前環保署高官涉性騷案 環境部查察認定移送監察院懲戒

前環保署環境督察總隊總隊長李健育在職期間遭控涉及性騷擾案件，經環保署性騷擾防治申訴調查小組開會決議立案，組成專案調查小組進行調查；環境部調查認定成立並移送監察院懲戒。

環境部表示，8月22日配合組織調整，環保署改制為環境部，由環境部接辦後續相關調查工作。又專案調查小組於10月上旬完成調查報告，依規定提報環境部性騷擾防治申訴調查小組審查，經決議成立權勢性騷擾，並依調查報告建議應給予嚴厲懲戒，提送環境部考績委員會審議。

環境部表示，李健育於相關事件發生後，已由環保署調離原工作環境，並調整職務為非主管職務。又其於調查期間提出書面辭職，環境部考量憲法所保障權益及社會各界觀感，為期毋枉毋縱，原擬視調查結果為准辭與否的決定，惟在公務人員保障法第12條之1所規定須於30日內決定之期限屆滿時，因調查結果尚未完成，尚無從決定，而依法於期滿之次日視為同意辭職。

環境部表示，依公務員懲戒法第1條第2項規定，對於其他原因離職公務員於任職期間行為也適用。有關李健育在職期間成立權勢性騷擾的調查結果及後續處置建議，經11月24日環境部考績委員會審議通過，依公務員懲戒法，將李健育移送監察院懲戒，並已由環境部函送監察院審查。

環境部說，至於外界所指控環保署疑有包庇吃案情事，經環保署政風室行政調查結果，並無外界質疑包庇情事，相關調查報告並已由環保署函送行政院。

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