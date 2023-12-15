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專家看「營養及健康飲食促進法」三讀通過 宣示意義大

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法。記者林澔一／攝影
立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法。記者林澔一／攝影

卡關近40年的國民營養專法，立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，宣示意義比較大，希望接下來對於相關配套措施可以有規範，讓法規可以落實，以及未來會針對醫事人員廣告代言可以也相關規範。

立法院今三讀通過《營養及健康飲食促進法》，國健署長吳昭軍表示，不健康飲食所造成的營養不均衡，對國人健康影響甚大，未來將透過跨部會合作，偕同各地方政府，結合產、官、學、民、媒，擴大推展營養及健康飲食各項工作，共同建構健康飲食支持環境，提升人民營養及健康飲食知能，促進國人營養健康。

「營養及健康飲食促進法」共計6章節26條，分為四大面向，分別為完備行政支持系統、確保健康飲食、營造健康飲食支持環境，以及推動營養及健康飲食教育。其中明定傳播不實營養或健康飲食消息，有影響人民健康之虞者，直轄縣市主管機關應令其限期改正，屆期未改正者，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並按次處罰至改正為止。

許惠玉說，此次為基本法宣示意義比較大，接下來要如何有配套措施，讓相關規範可落實會重點，目前除了宣傳不當也開罰外，其他仍沒罰則，希望可實際配套可以落實。另外，目前不少醫事人員有廣告代言，但相關法規仍有不少灰色地帶，期待法規未來可針對這部分有明確規範。

針對網路上相關訊息，若有不正確資訊如何監測、開罰？國健署社區健康組長李嘉慧說，國健署會與食藥署合作，食藥署監看相關訊息，如果是屬於健康產品、食品部分範疇則是由食藥署管理，而營養素相關則是國健署管轄範疇，如慢性病患錯誤飲食控制造成的疾病控制不良等。一旦發現不實消息，會限期改善，若沒有改善則會開罰。

健康飲食 國健署 食藥署 立法院

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