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影／挨批大撒幣 蔡英文：花很多錢是事實、但我有本錢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
蔡英文總統今到潭子區得天宮參香，以準畢業生心情致詞，神情輕鬆。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今到潭子區得天宮參香，以準畢業生心情致詞，神情輕鬆。記者林佩均／攝影

蔡英文總統今南下台中展開山海屯鐵人行程，上午與中三選區立委候選人謝子涵參拜得天宮，蔡致詞說，在野黨說她大撒幣，「我花很多錢是事實，但是我有本錢，我沒有債留子孫」，細數已還債近8千億元，明年還債1千多億元，她是歷史上收入最多，也還債最多的總統。蔡推薦年輕人謝子涵，讓她可以長長久久替鄉親打拚。

得天宮一早擠滿支持者揮旗，總統蔡英文抵達現場，有支持者高喊「總統我愛你」，熱情洋溢。蔡英文首次參拜得天宮，細數首次參選在潭子選區拿下46%得票率、2016年55.9%，2020年繼續長大，得票率57.9%，所以她一定要謝票，不然學分沒有修滿，不能畢業，感謝支持蔡英文的民眾。

蔡英文以準畢業生心情致詞，神情輕鬆，幾乎沒有看稿，反倒是得天宮主委陳聰海首見總統參香，緊張一度忘詞，蔡總統一旁不忘提點，化解尷尬，支持者笑哈哈。

在野黨批評蔡英文大撒幣，蔡英文說，「我花很多錢是事實，但是我有本錢，我沒有債留子孫」，已經還債近8千億元，明年要還債1千多億元，她是歷史上收入最多，也還債最多的總統。

蔡細數，照顧長輩的長照預算，從50億元到今年600億元，明年編列800多億元、0至6歲幼兒明年預算1200億元，這是投資未來，政府照顧長幼，就是讓年輕人減輕負擔、拚未來。

蔡英文任總統時GDP17.5兆元、今年為23兆元，2015年稅收2.1兆元、去年3.2兆元，明年一定會更高，「台灣經濟成長、國力成長，就是我有大家選票支持和國會多數席，台灣經濟才能越來越好」。

蔡英文懇託，總統、副總統支持賴清德、蕭美琴，未來國際局勢變化更不可測，執政團隊要有經驗，且要有人民信賴與支持，台灣才能關關難過、關關過。

她推薦中三選區立委候選人謝子涵，她在謝身上看到年輕人勤奮、資質好等特質，「大家要支持她，讓我可以快樂的畢業」，支持年輕人，讓她長長久久替鄉親打拚。

謝子涵自曝投入參選以來，已經瘦了7公斤，她身為台中最年輕立委候選人，一定努力打拚，不負民主前輩對年輕人栽培、返鄉打拚期待。市議員蕭隆澤、周永鴻等人到場支持。

蔡英文總統今到潭子區得天宮參香，支持者熱情揮手、吶喊，蔡上車後不忘搖下車窗致意，神情輕鬆。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今到潭子區得天宮參香，支持者熱情揮手、吶喊，蔡上車後不忘搖下車窗致意，神情輕鬆。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今到潭子區得天宮參香，支持者熱情揮手、吶喊，蔡也上前握手、寒暄，神情輕鬆。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今到潭子區得天宮參香，支持者熱情揮手、吶喊，蔡也上前握手、寒暄，神情輕鬆。記者林佩均／攝影

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