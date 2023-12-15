等40年！ 營養及健康飲食促進法三讀 假消息最重罰30萬

國民營養專法卡關近40年，立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法；三讀條文規定，傳播不實營養及健康飲食消息，影響人民健康之虞者，可處台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

三讀條文規定，主管機關得指定營養相關專業單位或人員，在社區協助辦理營養及健康飲食促進相關工作。中央主管機關應分別依性別、年齡、懷孕及生產等，擬訂人民營養及飲食建議攝取基準，經諮詢營養諮詢會後公告，人民營養及飲食建議攝取基準，至少每5年檢討修正一次。

三讀條文規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年的人，應提供符合兒童及少年營養需求的飲食；幼兒園及高級中等以下學校供售飲品及點心，應依幼兒教育及照顧法、學校衛生法及其相關法令之供售原則或範圍辦理。

三讀條文規定，任何人不得利用廣告或其他方法，傳播不實的營養及健康飲食消息，利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、網路等方式，使不特定多數人知悉其宣傳內容。

三讀條文規定，中央主管機關應定期辦理及發布營養調查、研究及建置食品營養成分資料庫，並得委託有關機關（構）、學校或營養健康相關專業團體為之。政府機關（構）、行政法人、公立各級學校與幼兒園、軍隊、公營事業機構及政府捐助的財團法人，應鼓勵員工接受營養及健康飲食教育。

三讀條文規定，各級主管機關職責及分權，專責單位或人員於社區辦理營養及健康飲食促進工作，於社區導入營養教育，並邀集民間團體、專家學者、食品業者及農產業者代表召開營養諮詢會，針對營養與健康飲食促進政策規畫提供諮詢。

三讀條文規定，傳播不實營養或健康飲食消息，有影響人民健康之虞者，直轄縣市主管機關應令其限期改正，屆期未改正者，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並按次處罰至改正為止。

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