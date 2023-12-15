快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

等40年！ 營養及健康飲食促進法三讀 假消息最重罰30萬

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法。記者林澔一／攝影
立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法。記者林澔一／攝影

國民營養專法卡關近40年，立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法；三讀條文規定，傳播不實營養及健康飲食消息，影響人民健康之虞者，可處台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

三讀條文規定，主管機關得指定營養相關專業單位或人員，在社區協助辦理營養及健康飲食促進相關工作。中央主管機關應分別依性別、年齡、懷孕及生產等，擬訂人民營養及飲食建議攝取基準，經諮詢營養諮詢會後公告，人民營養及飲食建議攝取基準，至少每5年檢討修正一次。

三讀條文規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年的人，應提供符合兒童及少年營養需求的飲食；幼兒園及高級中等以下學校供售飲品及點心，應依幼兒教育及照顧法、學校衛生法及其相關法令之供售原則或範圍辦理。

三讀條文規定，任何人不得利用廣告或其他方法，傳播不實的營養及健康飲食消息，利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、網路等方式，使不特定多數人知悉其宣傳內容。

三讀條文規定，中央主管機關應定期辦理及發布營養調查、研究及建置食品營養成分資料庫，並得委託有關機關（構）、學校或營養健康相關專業團體為之。政府機關（構）、行政法人、公立各級學校與幼兒園、軍隊、公營事業機構及政府捐助的財團法人，應鼓勵員工接受營養及健康飲食教育。

三讀條文規定，各級主管機關職責及分權，專責單位或人員於社區辦理營養及健康飲食促進工作，於社區導入營養教育，並邀集民間團體、專家學者、食品業者及農產業者代表召開營養諮詢會，針對營養與健康飲食促進政策規畫提供諮詢。

三讀條文規定，傳播不實營養或健康飲食消息，有影響人民健康之虞者，直轄縣市主管機關應令其限期改正，屆期未改正者，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並按次處罰至改正為止。

健康飲食 立法院

延伸閱讀

暖冬登革熱未歇…屏東出現社區家庭群聚 籲清除孳生源

結合社區妝點聖誕紅 汐止金龍里飄過節氣氛

防壞膽固醇過高增風險 醫提醒「三多三避」護心

麻油雞用「麻油煸薑」恐傷身！譚敦慈：麻油「這時間」再下鍋才安全

相關新聞

立院三讀 打擊黃牛票...最重罰票價50倍、關三年

為杜絕黃牛票，立法院院會今三讀通過「運動產業發展條例增訂第24條之1」條文修正，明定若涉嫌販賣黃牛票，除將重罰每張票券1...

管中閔幼兒園身影曝光 網追憶有禮義廉恥、尊師重道的時代

該幀老照片引來網友追憶起那個年代的回憶，感嘆：「這是一張攝於有禮義廉恥+尊師重道時代的照片，Good old days」、「這幀畢業照真是難得」、「每個都好有當年樸實無華的時代氣韻喔！」、「三位女老師那是當年流行的髮型嗎？」。

等40年！ 營養及健康飲食促進法三讀 假消息最重罰30萬

國民營養專法卡關近40年，立法院今天三讀通過制定營養及健康飲食促進法；三讀條文規定，傳播不實營養及健康飲食消息，影響人民...

百萬社宅雷同賴清德政見 陳建仁：中央地方一起努力

行政院長陳建仁今天視察「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，媒體詢問昨天內政部長花敬群指出，沒有看到...

學客語刻意主攻海陸腔 賴清德搶客家票「別有用心」

全台灣二成客家人口，每逢總統大選，桃竹苗客家庄都被視客家票兵家必爭之地。民進黨總統候選人賴清德積極耕耘客家選票，明天（16日）將在桃園成立客家後援會，賴訪客庄致詞常展現私下苦練客家話的成果，不少客家鄉親發現，賴清德刻意學的客語並非台灣客家人最普及的「四縣腔」，而是北部新竹縣、南桃園最常使用的「海陸腔」，為何賴清德學客語「別有用心」？

花敬群稱地方政府不積極？嘉義市府：再提報3處社宅公有地

嘉義市政府積極推動落實居住正義，除配合中央規畫發包施工的2處社會住宅「友忠好室」、「博愛安居」，以及即將施工的「安寮好室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。