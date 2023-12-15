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百萬社宅雷同賴清德政見 陳建仁：中央地方一起努力

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
政院百萬社宅目標被指雷同賴清德政見，行政院長陳建仁說，好的政策不論是蔡總統、副總統賴清德，還是行政院都要一起努力。記者莊曜聰／攝影
政院百萬社宅目標被指雷同賴清德政見，行政院長陳建仁說，好的政策不論是蔡總統、副總統賴清德，還是行政院都要一起努力。記者莊曜聰／攝影

行政院長陳建仁今天視察「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，媒體詢問昨天內政部長花敬群指出，沒有看到地方積極推動社宅，是否指哪些縣市不夠努力，而對百萬社宅目標與賴清德政見雷同有何看法，陳建仁並未正面回應，他說落實居住正義一向是政府重要施政目標，無論是蔡總統、副總統賴清德及行政院，都要努力朝這個方向努力。

內政部擬定8年住宅政策新目標，包括地方政府辦理區段徵收、市政重劃時，須保留3至5%供社會住宅使用，花敬群昨天說，「過去幾年比較沒看到地方積極推動社宅」，引發議論。

陳建仁表示，政府推動社會住宅建設，由中央主導、地方配合的方式來精進，社會住宅的數量已大量增加，到目前為止，中央興建的社會住宅已超過地方政府，所以未來會往這個方向繼續努力。

陳建仁說，要繼續擴大很有感的好政策，目標就是在2032年的時候，能夠達到100萬戶的社會住宅，而社會住宅興建及落實居住正義，需要中央、地方共同努力；如今蔡總統8年20萬戶目標快要達成，希望2032年達成100萬戶目標，讓台灣民眾享受舒適安心又安全的社會住宅，安居樂業。

社會住宅 陳建仁 社宅 賴清德 內政部 居住正義

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