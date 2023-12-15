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立院三讀 打擊黃牛票...最重罰票價50倍、關三年

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院院會今三讀通過「運動產業發展條例增訂第24條之1」條文修正案，明定若涉嫌販賣黃牛票，將重罰每張票券10至50倍罰鍰。本報資料照片
立法院院會今三讀通過「運動產業發展條例增訂第24條之1」條文修正案，明定若涉嫌販賣黃牛票，將重罰每張票券10至50倍罰鍰。本報資料照片

為杜絕黃牛票，立法院院會今三讀通過「運動產業發展條例增訂第24條之1」條文修正，明定若涉嫌販賣黃牛票，除將重罰每張票券10至50倍罰鍰，若用虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證者，可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

此次修法明定，未來公開販售的運動賽事或活動票券，以超過面額金額或將無票面金額票券定價販售，主管機關將處每張票面金額或無票面金額票券區域，對照所應販售票面金額10倍至50倍罰鍰。

此外，採免費或部分免費入場的運動賽事也仍有黃牛票亂象，此次修法也納入規範，明定將免費或部分免費入場運動賽事或活動免費票券定價販售者，按票券張數，由主管機關處每張票券新台幣1萬8000元以下罰鍰，

行政院修法說明中指出，近年觀賞運動賽事風氣盛行，但出現加價販售或不正方式取得票券等亂象，因此應修法健全市場機制、保障消費者權益。

行政院也對修法增加刑罰說明表示，目前票券多透過網路平台販售，為避免外掛程式、掃票機器人等不正方式大量取得票券、侵害民眾公平取得票券機會，有處以刑罰的必要。

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