【專家之眼】年度代表字反映人心所思！

很多國家都在每年年底，公布了當年的年度代表字。像台灣的2023年的年度代表字是「缺」，反映出長期以來，國人對「五缺」（缺地、缺水、缺電、缺才、缺工）的憂慮。其實「五缺」中的缺水、缺電都是長期存在的問題，但到了民進黨蔡政府時期變得更嚴重，「五缺」不止變成「七缺」（缺蛋、缺藥），再加上新冠疫情嚴重時缺口罩、缺篩劑、缺疫苗等就「十缺」了。因此，今年台灣民眾才會選出「缺」為代表字。

由於民進黨執政快8年，在解決各種「缺」的問題及危機上，花了大把鈔票，例如前瞻基礎建設在水資源上，投注了2507億元的天文數字，但今年水荒特別嚴重，各方才會質疑，不曉得錢用到哪裡去了？從年度字「缺」到現下幾乎什麼都「缺」，老百姓給民進黨蔡政府的執政蓋棺論定是：「天殘地缺」；更因為不知反省，也才被批評是「缺德」的「無良」政府！

年度字代表一個社會的社會變遷，以及人民心中憂慮，但有時也呈現人民對當年度印象最深刻事物，或者肯定的現象。台灣首次由民眾選出年度字，是從2008年由聯合報主辦，2008到2020年每年代表字依序是：亂、盼、淡、讚、憂、假、黑、換、苦、茫、翻、亂、疫、宅、漲，勉強說來只有2011馬總統執政時「讚」比較正面。如果從年度代表字來看，過去16年，台灣人過的幾乎都是憂煩酸苦無望的日子。要不要變天？總統大選在即，就看台灣民眾能否做出智慧的抉擇了！

台灣北邊的日本今年12月12日選出的年度漢字是「稅」，這是直接反應對岸田首相主張以增稅增加國防預算的不滿。自民黨執政黨員幫忙踩煞車，擬推遲到2026年才實施，但民眾已經給岸田首相定了性，封他是「增稅眼鏡仔」，這個綽號恐怕會跟著他一生。年度字的影響力可見一斑！

相較之下，西方國家的年度字比較反映社會的科技生活面，例如「劍橋辭典」（Cambridge Dictionary）今年的年度字是「幻覺」（hallucinate)，原本是指因吃藥或生病產生的幻覺，但在人工智慧（AI）時代，則衍生新義是指因人工智慧技術，而產生的錯誤訊息。

著名的澳洲麥奎爾字典（Macquarie Dictionary），每年選出2個年度字，今年由民眾投票產生的年度代表字是cozzie livs，意指生活成本，即日常生活成本太高了，民眾苦哈哈；但另外由麥奎爾字典聘請的專家學者所選出的年度字則是「生成式人工智慧」（generative AI）。顯然，學者專家和老百姓關心的不一樣，民眾比較在意的還是生活上的柴米油鹽醬醋茶啊！

從年度字來看，台灣老百姓已反應出他們的「苦」和「憂」了，就針對明年初總統大選而言，也難怪有六成以上的民眾認為應該下架民進黨啊！

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