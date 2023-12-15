陳揆挺中捷綠線延伸 盧秀燕感謝 「藍線更迫切」

行政院長陳建仁昨表態支持台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，並表示政院的立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，請國發會盡速完成審查，行政院將盡速核定可行性報告。台中市長盧秀燕昨感謝陳揆體察民意，但表示「捷運藍線對台中更迫切」，盼政院盡速通過藍線綜合評估計畫和綠線未來的綜合評估。彰化縣政府也表示，感謝中央在選前不到一個月終於聽見中彰民眾的聲音。

陳建仁表示，台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案，交通部七月廿五日已將修正報告書送至國發會審議。南延彰化段部分涉及延宕廿年尚未定案的彰東擴大都市計畫，且跨越烏溪之後，除了金馬站外，還有兩站涉及都市計畫相關配合。因此請相關部會預留站址，確定彰東都計範圍及人口運量後，先核定綠線可行性報告。

陳建仁強調，行政院支持台中也支持彰化，希望中央及地方通力合作，讓台中捷運綠線可以早日定案動工。

「捷運藍線的需求更迫在眉梢。」盧秀燕說，只要陳院長一簽署後就可展開前置作業，如徵收土地與開工作業均可進行，她昨在議會備詢時隔空許願，希望行政院盡速通過藍線綜合評估。

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