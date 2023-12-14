喊如果當選會讓兩岸穩定 侯友宜：選綠戰機來、選藍客機來
國民黨總統候選人侯友宜，今天馬不停蹄在高雄各區輔選拉票，他表示國家正在命運的十字路口，如果要戰爭，對岸戰機天天擾台，那就選民進黨，如果選國民黨，他會讓兩岸穩定，不讓戰機來而是客機來。
國民黨總統候選人侯友宜今天南下高雄掃街拜票，也為黨籍立委候選人造勢拉票，來到岡山時，中途特地在高雄市議員陸淑美服務處做短暫休息，受到當地居民熱烈歡迎。
侯友宜表示，每每到南部都有一種回故鄉的感覺，自認個性像南部人一樣「不太會說話，但是很實在」，42年公務人員生涯，從基層做起，經歷過許多考驗，現在國家走到命運的十字路口，如果想引戰，讓戰機天天飛過來，那就選擇民進黨，如果選擇國民黨，他會讓兩岸穩定，不讓戰機來而是客機來，讓子孫遠離戰場。
侯友宜到大社青雲宮表示表示，天大地大，人民最大，做官最小，抨擊民進黨政府選前一個臉，選後又是另一張臉，一張「不願意理你」的臉。他強調，選舉只剩29天，自己雖然沒輸，但也沒贏，需要靠在場鄉親支持，拚最後一口氣，讓國民黨順利執政、立委過半。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言