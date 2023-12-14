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喊如果當選會讓兩岸穩定 侯友宜：選綠戰機來、選藍客機來

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
侯友宜表示只有選國民黨兩岸關係才會穩定。記者蔡世偉／攝影
侯友宜表示只有選國民黨兩岸關係才會穩定。記者蔡世偉／攝影

國民黨總統候選人侯友宜，今天馬不停蹄在高雄各區輔選拉票，他表示國家正在命運的十字路口，如果要戰爭，對岸戰機天天擾台，那就選民進黨，如果選國民黨，他會讓兩岸穩定，不讓戰機來而是客機來。

國民黨總統候選人侯友宜今天南下高雄掃街拜票，也為黨籍立委候選人造勢拉票，來到岡山時，中途特地在高雄市議員陸淑美服務處做短暫休息，受到當地居民熱烈歡迎。

侯友宜表示，每每到南部都有一種回故鄉的感覺，自認個性像南部人一樣「不太會說話，但是很實在」，42年公務人員生涯，從基層做起，經歷過許多考驗，現在國家走到命運的十字路口，如果想引戰，讓戰機天天飛過來，那就選擇民進黨，如果選擇國民黨，他會讓兩岸穩定，不讓戰機來而是客機來，讓子孫遠離戰場。

侯友宜到大社青雲宮表示表示，天大地大，人民最大，做官最小，抨擊民進黨政府選前一個臉，選後又是另一張臉，一張「不願意理你」的臉。他強調，選舉只剩29天，自己雖然沒輸，但也沒贏，需要靠在場鄉親支持，拚最後一口氣，讓國民黨順利執政、立委過半。

侯友宜看到鄉親熱烈支持笑容滿面。記者蔡世偉／攝影
侯友宜看到鄉親熱烈支持笑容滿面。記者蔡世偉／攝影
侯友宜到大社青雲宮獲民眾熱烈支持。記者蔡世偉／攝影
侯友宜到大社青雲宮獲民眾熱烈支持。記者蔡世偉／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 戰機 高雄市

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