接見崇越論文大賞獲獎者 蔡總統：內容可作為施政參考

蔡英文總統今天接見第16屆（2023）崇越論文大賞特優及優等論文得獎博碩士生及主辦單位，她表示，政府推動高等教育深耕計畫、玉山學者計畫等各項政策，投入人才培育及學術發展，讓多元學術力量在台灣扎根。她期盼得獎同學未來持續在學術及產業領域發揮專長，為國家社會帶來更多貢獻。

蔡總統致詞時表示，「崇越論文大賞」已經邁入第16屆，今天是她連續第5年與得獎人見面。她要恭喜獲獎的164位同學，從1千多人的競爭中脫穎而出，非常不簡單。她也感謝崇越科技及台灣管理學會，持續舉辦選拔活動，鼓勵學生投入研究。

蔡總統提到，每年論文競賽都看到同學們因應全球趨勢、社會議題，提出包羅萬象的研究內容。尤其今年主辦單位配合政府的政策，增設生技醫療產業組。例如「特優論文獎」論文的研究主題，就包括生技技術改善疾病及精進醫療流程，相信這些論文的內容都可以作為政府施政參考。

蔡總統指出，這個獎項不僅讓更多學生投入科技與產業管理領域的研發和創新，也增進產官學交流，強化台灣整體人才培育。

蔡總統說，這些年來，政府也推動各項政策，投入人才培育及學術發展。像是從2018年啟動5年一期的「高等教育深耕計畫」，今年已經邁入第二期，編列的經費也增加134億元，達到5年共970億元。透過這項計畫，讓學校軟硬體設施更加完善，協助學校能夠推動各項作為，提升教學成效，包括促進國際交流、建立特色領域及聘任國內外學者專家。政府也推動「玉山學者計畫」，延攬國際優秀研究人才，讓多元的學術力量在台灣扎根發展。

蔡總統表示，獲獎同學們也是促進台灣發展的重要人才。她要再次恭喜得獎者，期盼大家未來持續在學術及產業領域發揮專長，為個人創造更豐碩的成果，也為國家社會帶來更多貢獻。

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