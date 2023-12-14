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台美工作小組會議 討論擴大台灣國際參與

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處於12月13日召集美國國務院及台灣外交部的代表，在華府討論如何擴大台灣在聯合國體系及其他國際論壇參與。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處於12月13日召集美國國務院及台灣外交部的代表，在華府討論如何擴大台灣在聯合國體系及其他國際論壇參與。圖／聯合報系資料照片

台美13日在華府舉行工作小組會議，討論如何擴大台灣國際參與。美國在台協會AIT）指出，開會討論聚焦於能夠支持台灣擴大參與世界衛生大會（WHA）、其他國際公衛組織以及國際民航組織（ICAO）等近期機會，亦包括支持台灣有意義的參與非聯合國體系的國際、區域及多邊組織。

AIT今發出新聞稿指出，美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處於12月13日召集美國國務院及台灣外交部的代表，在華盛頓特區討論如何擴大台灣在聯合國體系及其他國際論壇參與。

AIT表示，與會代表就如何應對全球公共衛生、航空安全、氣候變遷及環境、跨境犯罪等全球挑戰交換意見，也針對共同提升技術標準及經濟合作的機會彼此交流。

AIT說，美方與會者特別強調台灣為許多全球關注的議題貢獻其世界級的專業知識及能力，包括衛生、糧食安全、綠色航空燃料與促進婦女經濟及政治賦權等，並重申美國致力支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）以及國際民航組織的承諾。所有與會者均認識到與志同道合的夥伴緊密合作之重要性，這些夥伴和我們一樣，對於試圖將台灣排除在國際社群之外的嘗試感到擔憂。

外交部則表示，對於美方在會中重申對台灣有意義參與聯合國及其他國際組織的堅定支持，充分展現台美關係堅若磐石，外交部表達誠摯感謝。雙方並在會中同意繼續緊密合作，進一步強化國際友好力量，以創意方式積極推動，為台灣參與國際組織爭取進展。

美國在台協會 AIT 外交部 聯合國 台美關係

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