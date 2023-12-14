蔡總統感謝中科院 天弓三型武器系統有突破性發展

蔡英文總統今天接見2023年行政院國防科技貢獻獎得獎人，她肯定國家中山科學研究院團隊帶領國防科技研發，結合國內產學研機構帶動國防產業發展，完備供應鏈。她也說，在大家團隊合作下，天弓三型武器系統也有突破性發展，不僅實現量產部署，也縮短獲得期程、降低成本，促進國內產業的發展和就業機會。

蔡總統致詞時首先恭喜中科院系統發展中心主任林俊村及中科院團隊獲得首屆「行政院國防科技貢獻獎」。她表示，這些年來，政府積極推動國防自主，也由中科院帶領國防科技研發，結合國內產學研機構的工業水準，帶動國防產業發展，完備供應鏈。

蔡總統指出，在這當中，林俊村和夥伴都扮演非常重要的角色。因為大家的努力，在飛彈武器系統研發上克服許多關鍵技術，並且成功通過初期作戰測評，可以有效反制變動軌道的飛彈。這項進展讓我方的防空武器系統可以和先進國家並駕齊驅，除了增強國防自主能力，也提升防空作戰效能。

蔡總統說，在大家團隊合作下，天弓三型武器系統也有突破性發展，不僅實現量產部署，也縮短獲得期程、降低成本，促進國內產業的發展和就業機會。這些任務都充滿挑戰，需要許多的耐心和堅持才能完成，真的非常不簡單。

蔡總統說，也希望藉由這個獎項，激發更多優秀人才一起投入國防科研，以及促進產業發展。相信未來在各方共同合作下，國防自主的腳步會愈來愈穩健，「讓我們一起為守護國家安全貢獻心力」。

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