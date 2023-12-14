林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

鏡文學今舉辦「時代如何轉了彎：蔡英文與台灣轉型八年」新書發表會，書中內容除了細數蔡政府重大決策，也提到兵役延長的決策過程。前總統府發言人林鶴明在書中透露，當時蔡總統甚至與幕僚大小聲。

該書指出，2020年，蔡英文總統交辦國安會、國防部推動專案，全面檢討國家的戰力和面臨的情勢與作戰型態，指後輩體系要有效發揮作用，就必須解決4個月的軍事訓練役，其訓練不足的問題，牽涉到役期延長的政治敏感話題。

然而，問題尚待解決，民進黨卻在2022年九合一地方選舉大敗，書中內容認為，當時因國民黨喊出「票投民進黨，年輕人上戰場」，讓兵役制度檢討成為選舉檢討的主軸之一。

書中內容指出，對於兵役改革問題，執政團隊內部分裂成兩派不同的意見，有幕僚對蔡英文直言，民眾對當兵的觀感不佳，認為是浪費時間，也有幕僚認為，民進黨剛敗選，沒有政治動力推動這個法案。

不過林鶴明在書中說，「總統不以為然，說這很重要，不推不行，雙方一句來一句去，講話就有點大聲。」甚至賴清德，和蘇貞昌目睹蔡英文與幕僚大小聲，都有些目瞪口呆。

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