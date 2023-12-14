指蔡總統是「政策控」 蕭美琴、鄭麗君對談自己認識的蔡英文

民進黨副總統候選人蕭美琴與青平台基金會董事長鄭麗君今天同台，在《時代如何轉了彎：蔡英文與台灣轉型八年》新書發表會上對談。

兩人同為蔡英文總統幕僚，蕭美琴是駐美前代表，鄭麗君是文化部前部長。蕭美琴表示看著蔡總統一直成長，從不會掃街拜票與競選的人，到現在能深入民間與有高人氣的國家領導者。鄭麗君則指蔡英文是「政策控」，會努力制定完善各種政策。兩人都與蔡英文總統認識很久，也肯定蔡英文能在國際潮流變化中穩定帶領國家轉型前進。 民進黨副總統候選人蕭美琴（左）與青平台基金會董事長鄭麗君（右）今天一起出席《蔡英文與台灣轉型八年》新書發表。記者潘俊宏／攝影 民進黨副總統候選人蕭美琴（左）與青平台基金會董事長鄭麗君（右）今天一起出席《蔡英文與台灣轉型八年》新書發表。記者潘俊宏／攝影

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