我官員COP28連藍區都進不去 吳欣盈批：感覺對不起納稅人

立法院衛環委員會邀請環境部及相關部會就「第二十八屆聯合國氣候變遷大會（COP28）返國報告與後續因應情形」進行專題報告，並備質詢。立委吳欣盈指出，這次峰會我國立委、官員連藍區（Blue Zone）都進不去，拿證件進去時還被阻擋「你不應該在這裡」，後來餐會到的各國代表也是非正式發言對象，「感覺對不起納稅人」。

根據COP規畫，藍區開放給締約方代表、經認證的觀察員代表（非政府組織、國際組織、聯合國機構）與媒體，所有正式的會議談判、高峰會、小組討論、圓桌會議、官方會外活動，以及各國主辦的展覽、文化活動，都在藍區舉行；綠區開放給所有參加者，包含個人、企業、其他民間團體，盼在綠區促進政府與私部門的對話與合作。

我國此次由環境部長薛富盛帶隊，以非政府組織為名參與，事前申請卻無法參與此次我國NGO組織、企業在藍區舉辦的展覽。外交部政務次長李淳表示，盼所有人都能開大門走大路，但這次有特殊狀況。然而是什麼特殊狀況，李淳並未多做說明。

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