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【專家之眼】從羅森柏格到葛來儀與金德芳

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
蔡英文總統今年10月時接見第三度訪台的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(右)。圖／總統府提供
蔡英文總統今年10月時接見第三度訪台的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(右)。圖／總統府提供

自10月中旬以來，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格第三度訪台，之後美國知名兩岸專家葛來儀等三人聯名為文，以及金德芳教授也刊登專文，都分別表達了美方對於當前兩岸關係的立場，極為值得關注。

首先，羅森伯格訪台時稱，主要是與3位主要政黨總統參選人分別見面，傳達美國所關注的優先事項。羅森伯格再度強調，美國反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立，同時呼籲兩岸展開對話。「反對單方面改變現狀」是美方一貫立場，此次羅森伯格還加上「不支持台灣獨立」的說法，這就凸顯了美方的關注重點及其深層憂慮，此乃與中東戰爭以及伊朗的角色緊密相關。因為哈瑪斯與黎巴嫩真主黨的背後都是伊朗在支持，因伊朗長年受到西方的抵制，導致其與大陸建立了緊密關係。故在11月拜習會時，拜登總統還特別央請習近平主席抑制伊朗，並也獲得伊方的正面回應。

之後在11月底，美國葛來儀等三位學者在美國重要的政論期刊「外交事務」刊登文章，其主要觀點是，對付大陸的有效威懾，既需要可信的威脅，也需要保證對方的利益。其中「可信的」（credible）此一用詞值得注意，因為北京曾不斷批評美方，說一套做一套，一方面支持一中政策，但實際上卻以各種手法將其掏空。因而葛來儀特別在文中強調可信，就是期盼重塑美中之間的互信基礎。尤其葛來儀還建議，若賴清德勝選，就應該凍結台獨黨綱，以便兩岸可以和平交往，台灣並應對於北京的和平統一立場留有餘地，乃一種十分平和與平衡的立場，一改以往美方一些人士對中的強硬作風。

12月初，美國資深學者金德芳近日撰文更明白指出，由於美國已忙於應付俄烏及中東戰爭，因而要竭力避免在亞洲地區另生事端。她也表示，拜登政府希望台灣未來的新總統避免採取可能刺激北京動武的動作，但華府亦不樂見台灣推動會將其置於北京控制之下的措施。此說法再度凸顯美方對台灣「不統、不獨、不武」的立場。

綜上所述，由於近來中東戰爭的影響，以及川普的民調要高於拜登等等，當前拜登政府面臨國內外嚴峻的挑戰，絕不願再看到台海生波。尤其賴清德曾於7月份表示，若當選有意進入白宮，引起美方震驚，因而積極表態抑制台獨，可見當前美方仍不放心賴清德。

再者，從羅森伯格以及上述學者抑制台獨的態度觀之，一方面確實反映了拜登政府當前殷切期盼兩岸平穩的立場，另方面則是做出抑獨促談姿態向北京輸誠，以期增進美中的互信基礎，並獲得在中東戰爭方面更多的正面回應，而這不但與國民黨的大陸政策若合符節，更對於侯康配的選情有極大的助益，確實值得重視。

拜登 羅森柏格 葛來儀 美國在台協會 AIT

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