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謝武樵任外交部政次

聯合報／ 記者陳熙文蔡晉宇、編譯周辰陽／連線報導
總統府昨宣布由前駐英代表謝武樵接任外交部政務次長。圖／本報資料照片
總統府昨宣布由前駐英代表謝武樵接任外交部政務次長。圖／本報資料照片

總統府昨發布總統令，任命前駐英代表謝武樵出任外交部政務次長，原政務次長李淳已轉任駐歐盟兼駐比利時代表。

此外，華爾街日報十三日刊登外交部長吳釗燮的獨家訪問。該報導原稱吳釗燮表示，計畫明年一月總統大選後辭職；但外交部澄清，吳釗燮受訪時說的是，明年新政府上台後，他才會請辭，非大選之後。

吳釗燮 外交部 大選

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