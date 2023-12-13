中二立委選戰 誰掛了收割政績看板？藍綠口水戰

尋求連任的民進黨台中市第二選區立委林靜儀今為「掛政績看板」與對手國民黨立委候選人顏寬恒槓上。林質疑顏掛收割政績看板，顏反嗆林掛的政績看板被打臉才偷偷下架。林晚間再發文駁斥顏「不要顛倒是非、混淆視聽」，顏回應，文宣上的有多少是灌水、多少是虛報？民眾看了應該都心裡有數了。

林靜儀今在民進黨中央黨部的「公開辯論，一起退黑」記者會上，提及顏寬恒受訪承認自己是黑道，還指中二選區兩次補選都跟顏家有關，十年前顏清標用公帑喝花酒，前年又操作罷免陳柏惟，並質疑顏寬恒用公帑買豪車遭起訴，還涉及國有地蓋豪宅、違建等司法爭議。顏寬恒如何保證若當選不會再讓中二地區補選？

顏寬恒對此表示，他清清白白、問心無愧，且案件尚未定讞，上網查都很清楚，林一直用有罪推定來針對他，表示林法治觀念不足，並質疑林對黨內卻睜一隻眼、閉一隻眼，民進黨台北市黨部召集人趙映光之子趙介佑疑涉詐欺、暴力討債及毒品案，民進黨立委陳歐珀使用詐騙集團提供的車輛和房屋，林靜儀表示了什麼？

顏寬恒指，林到處懸掛政績看板，大肚華南路與自由路雨水下水道工程早就已經核定，還可以說是政績；更離譜的是龍井國中的廁所改建她掛了看板，結果在議會質詢時被議員和教育局打臉才偷偷下架看板。

林靜儀在晚間再PO文指，顏提到的當事人，一位民進黨第一時間直接開除黨籍，一位連任失利，反批顏，說起他人案件如數家珍，卻始終絕口不細數自己身上的案子和爭議。並指顏不要顛倒是非、混淆視聽，大肚雨水下水道前立委陳柏惟爭取，她追加完成，龍井國中是她從國教署爭取到經費，惟台中市府在收到經費確認的公文後自行處理，該筆經費改撥他校。

對於林靜儀晚間發文，顏寬恒再回嗆，黑金歷史民進黨還有無人能出其右的陳其邁父親陳哲男、前總統陳水扁，民進黨講黑金是自曝其短。爭取經費才舉兩個案例就自我打臉，那些在列文宣上的有多少是灌水、多少是虛報，民眾看了應該都心裡有數了。 民進黨台中第二選區立委林靜儀。圖／本報資料照片

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