立院朝野協商明年度總預算案 擬通刪總數299億元
立法院長游錫堃今天持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分），朝野黨團初步達成共識，擬通刪總數新台幣299億元，各項目刪減比例由主計總處調整，向立法院四個黨團報告。
113年度中央政府總預算案歲出編列2兆8818億元，立院朝野黨團昨下午開始協商明年度中央政府總預算案（公務預算部分）。據統計，朝野提案總數合計2195案。
今天下午協商總預算案提案時，游錫堃表示，經各黨團協商結果，明年度歲出部分通刪總數299億元，各項目刪減比例由主計總處調整，調整完就和4大黨團報告。國民黨立委賴士葆建議，通刪總數何不湊個300億元，「比較好看」，游錫堃則維持原議，表示應尊重朝野黨團4位總召。
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