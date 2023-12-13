快訊

總統、副總統候選人電視政見發表會12月20日登場 共4場日程出爐

稱職位是世上最困難外長工作…吳釗燮接受外媒採訪 表明總統大選後辭職

立院朝野協商明年度總預算案 擬通刪總數299億元

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院長游錫堃今天持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」。圖／翻攝自國會頻道
立法院長游錫堃今天持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」。圖／翻攝自國會頻道

立法院游錫堃今天持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分），朝野黨團初步達成共識，擬通刪總數新台幣299億元，各項目刪減比例由主計總處調整，向立法院四個黨團報告。

113年度中央政府總預算案歲出編列2兆8818億元，立院朝野黨團昨下午開始協商明年度中央政府總預算案（公務預算部分）。據統計，朝野提案總數合計2195案。

今天下午協商總預算案提案時，游錫堃表示，經各黨團協商結果，明年度歲出部分通刪總數299億元，各項目刪減比例由主計總處調整，調整完就和4大黨團報告。國民黨立委賴士葆建議，通刪總數何不湊個300億元，「比較好看」，游錫堃則維持原議，表示應尊重朝野黨團4位總召。

游錫堃 立法院

延伸閱讀

立院協商113年度總預算案 擬通刪總數299億元

陳亭妃競總17日成立大咖一次到位 加碼推出最夯募款小物

游錫堃稱廉恥是君主政治產物 藍批自證民進黨「無恥」

游錫堃指廉恥是君主制度產物 侯友宜：是做人基本道理

相關新聞

稱職位是世上最困難外長工作…吳釗燮接受外媒採訪 表明總統大選後辭職

華爾街日報13日刊登外交部長吳釗燮的獨家訪問，吳釗燮表示，計畫明年一月總統大選後辭職。...

濫關中天卻寬待三立、鏡電視？ 前監委批NCC：標準何在

新黨今天舉辦記者會，批評NCC濫關中天，寬待鏡電視、三立。前監委、新黨不分區提名人仉桂美表示，中天換照案今年5月判決出爐...

中二立委選戰 誰掛了收割政績看板？藍綠口水戰

尋求連任的民進黨台中市第二選區立委林靜儀今為「掛政績看板」與對手國民黨立委候選人顏寬恒槓上。林質疑顏掛收割政績看板，顏反...

立院朝野協商明年度總預算案 擬通刪總數299億元

立法院長游錫堃今天持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分），朝野黨團初步達成共識，擬通刪總數新...

即時短評／謝武樵救火接政次 外交部提前進入看守期？

自從蕭美琴返台與賴清德搭檔參選後，外交部人事可說是牽一髮動全身。由於考量到台美關係是我國外交的重中之重，駐美代表既要有年...

阮昭雄遭控特權搭頭等艙 僑委會：旅行社主動升等、無行賄圖利

國民黨議員林國春指控僑委會副委員長阮昭雄「特權搭乘頭等艙」，質疑涉嫌觸犯不違背職務行賄罪。僑委會今天澄清，是旅行社主動安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。