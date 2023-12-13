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即時短評／謝武樵救火接政次 外交部提前進入看守期？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
總統府今宣布由前駐英代表謝武樵接任外交部政務次長。圖／本報資料照片
總統府今宣布由前駐英代表謝武樵接任外交部政務次長。圖／本報資料照片

自從蕭美琴返台與賴清德搭檔參選後，外交部人事可說是牽一髮動全身。由於考量到台美關係是我國外交的重中之重，駐美代表既要有年資，還要有份量，不但要降低爭議，又需要預留給明年新政府一點人事空間，最後選擇才走馬上任歐盟代表不到半年的俞大㵢來救火。

而俞大㵢的原職務則由外交部政務次長李淳接任。有趣的是，李淳雖然是國際多邊經貿的專家，但今年年初才接任外交部次長，背景並非外交專業，當初已跌破不少眼鏡，如今再外派歐洲擔任駐外代表，實有急就章之嫌；而總統府現在宣布，政務次長的空缺由前駐英代表謝武樵接任，顯然又添一名救火隊員。

猶記總統府11月才宣布謝武樵退休，爾後由歐洲司長姚金祥接任駐英代表，沒想到僅過去一個多月，「退休」的謝武樵又臨危授命重掌政務次長，外交部竟指，謝武樵是正常輪調回國，文字上不免自相矛盾，到底是要掩蓋政府已欠能獨當一面的外交人才，還是要掩飾謝武樵的救火任務？

其實，正如總統府最後選俞大㵢出任駐美代表，現在安排曾有政務次長經歷、短暫退休的謝武樵出山回鍋有其道理可循，畢竟總統大選在即，民進黨政府沒有理由派出黨內外交菁英上任，一來避免提前消耗政治能量，否則可能讓培養多年的人才淪為炮灰，二來也尊重新任政府的外交方針，無論未來是否政黨輪替，都給予變換人選的空間，反正退休之人被換掉亦不可惜。

只不過，從早前的幾項人事安排，到現在謝武樵接任政務次長來看，恐怕象徵蔡政府的外交系統已提前熄火，早一步進入交接看守期。

外交部 總統府 俞大㵢 蕭美琴

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