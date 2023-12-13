一張表釋疑！侯競辦：青年購屋政見遭扭曲 優於新青安

國民黨總統候選人侯友宜推出「青年侯康貸，購屋免頭款」政見，引發議論。侯友宜競選辦公室今指出，對於部分人士刻意扭曲，甚至拿錯誤的表格內容誤導大眾，表達強烈遺憾。

侯競辦發言人錢震宇強調，「侯康貸」是補強改善現行政策的四大缺失：不排富、不限首購、不限移轉、不限年齡；目前「新青安」政策，這些都沒有限制，「那請問現在政府豈不是成為炒房元凶？」

錢震宇說，侯友宜推出的「侯康貸」在貸款額度、利息優惠及優惠年份，都優於現行的「新青安」，重點是支持年輕人購屋，讓他們免於頭期款之苦，是真正幫助年輕人的政策。同時設定五個條件：40歲以下、無信用重大瑕疵者；排富；限首購；轉售限制；一生一次。

對於政論節目上有人拿出「侯康貸」跟「新青安」的貸款比較，錢震宇說，該表格用「新青安」貸款1250萬、「侯康貸」貸款1500萬，不僅貸款金額不同，月還數字也錯誤；外界若刻意引用錯誤的內容，不只誤導視聽，更影響媒體的公信力。

侯競辦提供一個貸款1250萬的試算表格指出，用「新青安」跟「侯康貸」來比一比，結果證明使用「侯康貸」的年輕人可以提早十年買房，且可以利用寬限期多存一些錢，免除頭期款負擔，讓年輕人放心拚事業、拚家庭。

錢震宇表示，每一位申貸民眾的申貸總金額是依還款能力、購屋需求而異，不會全部都申請到最高的1500萬，所以不會有外界擔心的「定錨效果」。

錢震宇指出，「我們的目的是要提供多元的選項」，讓不同需求的青年選擇適合的方案成家立業；透過「侯康貸」能實質幫助信用良好、收入穩定、有風險控管意識的青年達成購屋自住的需求，讓侯康配當青年最有力的後盾，幫青年圓成家的夢。

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