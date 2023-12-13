今年國外高專歸化新增28人 教育領域人才最多

內政部為吸引國際人才留台，自2016年12月修正「國籍法」迄今已累計有281位各領域外國高級專業人才歸化我國。內政部表示，今年共增加28名歸化我國國籍的高級專業人才，以教育領域9名最多，國籍則以美國12名居冠，為我國高科技產業、教育學術、文化藝術、航太科技等面向激發更多創新性。

內政部表示，12月11日召開今年度最後1次歸化國籍高級專業人才審查會，通過7位高級專業人才，包含有傳統國樂、光電技術、網路影音製作等領域，其中以色列籍薛先生任職於國立大學，專長為昆蟲微生物生態學及昆蟲生理學等，在校開設全英語課程及國際平臺線上課程，協助推動雙語政策，並獲院級全英語教學優良教師及專任教師教學優良獎等獎項肯定。

內政部指出，瑞士籍潘女士專長琵琶演奏及教學，曾多次受邀參與國內外重要音樂會或擔任評審，具備豐富實務資歷及教學熱忱，不時與國際樂界連結交流，有助我國傳統藝術推廣與傳承。

內政部說明，加上最後1次審查會通過的7位，今年度總計通過28名高級專業人才。其中從專業領域來看，以教育領域9名最多，其次為科技領域7名，經濟領域6名；另以原屬國家區分，以美國12名居冠，其次為越南、印尼、澳大利亞各2名。

內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。歡迎外籍高級專業人才踴躍申請，歸化成為正港臺灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。

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