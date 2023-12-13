快訊

提高1歲！明年起滿64歲才可領全額勞保老年年金 12萬人受影響

TVBS民調／侯康緊追！僅落後賴蕭4個百分點 柯盈配降至5月以來低點

內參民調現「黃金交叉」！侯康配超車賴蕭配 朱立倫：領先0.8個百分點

今年國外高專歸化新增28人 教育領域人才最多

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
內政部表示，今年共增加28名歸化我國國籍的高級專業人才，以教育領域9名最多，國籍則以美國12名居冠，為我國高科技產業、教育學術、文化藝術、航太科技等面向激發更多創新性。示意圖／三重高中提供
內政部表示，今年共增加28名歸化我國國籍的高級專業人才，以教育領域9名最多，國籍則以美國12名居冠，為我國高科技產業、教育學術、文化藝術、航太科技等面向激發更多創新性。示意圖／三重高中提供

內政部為吸引國際人才留台，自2016年12月修正「國籍法」迄今已累計有281位各領域外國高級專業人才歸化我國。內政部表示，今年共增加28名歸化我國國籍的高級專業人才，以教育領域9名最多，國籍則以美國12名居冠，為我國高科技產業、教育學術、文化藝術、航太科技等面向激發更多創新性。

內政部表示，12月11日召開今年度最後1次歸化國籍高級專業人才審查會，通過7位高級專業人才，包含有傳統國樂、光電技術、網路影音製作等領域，其中以色列籍薛先生任職於國立大學，專長為昆蟲微生物生態學及昆蟲生理學等，在校開設全英語課程及國際平臺線上課程，協助推動雙語政策，並獲院級全英語教學優良教師及專任教師教學優良獎等獎項肯定。

內政部指出，瑞士籍潘女士專長琵琶演奏及教學，曾多次受邀參與國內外重要音樂會或擔任評審，具備豐富實務資歷及教學熱忱，不時與國際樂界連結交流，有助我國傳統藝術推廣與傳承。

內政部說明，加上最後1次審查會通過的7位，今年度總計通過28名高級專業人才。其中從專業領域來看，以教育領域9名最多，其次為科技領域7名，經濟領域6名；另以原屬國家區分，以美國12名居冠，其次為越南、印尼、澳大利亞各2名。

內政部指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。歡迎外籍高級專業人才踴躍申請，歸化成為正港臺灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。

內政部 國籍 英語

延伸閱讀

外埔漁港特定區 1號與2號道路連接新闢道路工程今動土

全台綠建築逾1.2萬件 林右昌：每年減少150萬噸碳排

竹東人行道拓寬引發民怨抗議 中央允諾不會刪補助經費

推淨零建物轉型內政部：綠建築逾1.2萬年減150萬噸碳排

相關新聞

藍控阮昭雄受招待升頭等艙 業者嗆告：僅建議航空公司

國民黨立委參選人林國春今指控，僑委會副委員長阮昭雄出訪時，被長期與民進黨政府合作的三星旅行社協助升等頭等艙，價差20萬元...

今年國外高專歸化新增28人 教育領域人才最多

內政部為吸引國際人才留台，自2016年12月修正「國籍法」迄今已累計有281位各領域外國高級專業人才歸化我國。內政部表示...

選前之夜搶凱道是「勝選保證」？插旗總統府才是真贏家

2024大選前夕，總統府前的凱達格蘭大道是兵家必爭之地，選前之夜路權大戰結果出爐，不是資源豐沛的藍綠陣營拿下，反而是民眾黨拿下路權，由於1月11日凱道路權是民進黨先取得卡位，民眾黨也傷腦筋如何提前場地布置、動員能量等。藍綠白諜對諜，但搶下凱道灘頭堡的象徵意義大於實質意義，能在總統府插旗才是最後贏家。

總統號次棒球哏紛出爐 他指：亂拿棒球扯選舉球迷難以忍受

中選會11日舉行第16任總統、副總統候選人號次抽籤，民眾黨柯文哲、吳欣盈抽到一號，民進黨賴清德、蕭美琴抽到二號，國民黨侯...

濫關中天卻寬待三立、鏡電視？ 前監委批NCC：標準何在

新黨今天舉辦記者會，批評NCC濫關中天，寬待鏡電視、三立。前監委、新黨不分區提名人仉桂美表示，中天換照案今年5月判決出爐...

暗網兜售監聽資訊消息頻傳 國安局：偵辦中案件不評論

近期再度網傳疑似情治單位監聽名冊，還在暗網作為兜售資訊。國安局長蔡明彥今天表示，最高檢察署已針對這項個案進行偵辦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。