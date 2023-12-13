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暗網兜售監聽資訊消息頻傳 國安局：偵辦中案件不評論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥。圖／本報資料照
國安局長蔡明彥。圖／本報資料照

近期再度網傳疑似情治單位監聽名冊，還在暗網作為兜售資訊。國安局蔡明彥今天表示，最高檢察署已針對這項個案進行偵辦。

立法院朝野黨團於今(13)日繼續協商「113年度中央政府總預算案」，蔡明彥應邀列席說明相關預算案。會中邱臣遠、謝衣鳳及賴士葆等立委詢問，日前在網路上流傳國人遭監聽，相關資訊真假難辨，盼國安局提出說明。

蔡明彥回應表示，有關通訊監察部分，必須依照「通訊保障及監察法」相關規定，進行行政查核程序，並提交高等法院裁核，經法院同意後才能實施，相關作業均嚴守「依法行政」原則辦理。

至於暗網兜售資訊部分，最高檢察署已針對該個案進行偵辦，國安單位不適合進行評論，對於司法單位偵查過程及結果均予以尊重，有需要也會全力協助配合。

此外，針對假訊息的查處，蔡明彥指出處理原則在於假訊息若符合「惡、假、害」的要件，便會通報行政院相關部會進行即時澄清，今年迄今國安局已通報近700件假訊息至各行政單位，有必要進行查處者，司法機關也會展開偵辦。

國安局 蔡明彥 假訊息

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