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綠委指劣跡教練橫行教學現場 教育部喪失保護孩子初衷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜（左一）、陳靜敏（左二）上午舉行「劣跡教練橫行體育教學現場，教育部零容忍不能打假球」記者會。記者季相儒／攝影
民進黨立委陳培瑜（左一）、陳靜敏（左二）上午舉行「劣跡教練橫行體育教學現場，教育部零容忍不能打假球」記者會。記者季相儒／攝影

民進黨立委陳培瑜今天說，劣跡教練橫行體育教學現場，無論是電競協會邀請涉毒人士擔任頒獎嘉賓，還是諸多對兒少有不當行為的教練，仍然用各種名目持續出現在孩子面前，顯示教育部還有很大的改善空間，當初設置教練查詢系統，鑑別合格教練的初衷完全喪失。

民進黨立委陳培瑜、陳靜敏上午舉行記者會，要求教育部正視近年對兒少運動員有性騷、性侵及其他有教育部零容忍事項的劣跡教練，至今依然在體育現場現身接觸兒少運動員的狀況。

中華民國踢拳道協會會員林郁璇指出，林鼎岳不只擔任踢拳道協會的教練，他的武館也是協會的團體會員，同時是升級考試的考官，甚至還是理事，當整個國家都在討論「#MeToo」，深刻反省沒有足夠的預防和處理意識，面對一位判決確定的性侵累犯，體育協會不是永久停權，反而是繼續擔任重要職位，還視為嘉賓。

林郁璇說，做出這些決定與默許這些狀況發生，單項協會與體育署都要究責，桑博、泰拳和踢拳道協會應該立即永久停權林鼎岳，體育署要負起國家的責任，不是推託依法禁止擔任協會理事長與秘書長，是要建立真正的不適任教練制度，才能讓國民有安全的運動環境。

人本教育基金會執行秘書陳志遠指出，林鼎岳2011年對未滿14歲的兒少，犯下加重準強制性交罪，早就已經定讞，目前制度卻沒辦法有效處理，更遑論禁止對兒少選手的教學，體育署至今非但沒有停權紀錄，網站也持續登記他的教練資格。

陳志遠說，體育署沒有相關措施，顯然就是制度問題，希望體育署要認真落實，教練證照撤銷與通報的制度，對於各別運動團體與協會，在不適任教練認定上的作為或不作為，體育署都要有所把關。

陳培瑜表示，針對許多已經明確構成撤銷證照條件的教練，在體育署的教練查詢系統，仍然可以看到同時持有其他單項協會教練證照的紀錄，形同認可這些教練，能夠繼續接觸兒少運動員，完全喪失當初設置教練查詢系統，提供家長鑑別合格教練的初衷。

陳靜敏指出，以連江縣近期發生的角力教練性騷擾學生事件為例，因為加害者在事實認定後，並未遭到解聘，而是以記過處分，調任教育處科長，持續擔任全國賽事裁判，導致受害學生無論是在連江縣內，或者是全國賽事都必須要不斷遇到加害人。

體育署競技組副組長戴琬琳說，為了保障安全的訓練環境，體育署今年3月修正相關辦法，禁止擔任教練的樣態列入消極資格，同時與各通報系統進行橫向勾稽，體育署會加強督導協會，落實教練證照制度、掌握協會處理進度，要求各單項協會妥善管制相關人員參，對體育署補助賽事加強宣導辦理。

教育部國教署校安組科長魏瑞辰表示，國教署會持續按照性平三法要求，規畫相關課程，並且落實相關通報與不適任人員處理，定期追蹤與宣導。

體育 運動 教育部

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