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張博洋與鍾易仲農舍紛爭尚未了 讚聲的陳麗娜反而要被他告
台灣基進黨高雄市議員張博洋日前指控，國民黨立委候選人鍾易仲早在30歲已有3萬平方米土地，家族還有上千坪豪華農舍；鍾易仲今與市議員陳麗娜開記者會駁斥，陳麗娜還在會中扯出案外案，指民進黨立委許智傑有3棟房子，讓許智傑大為光火，今反控鍾易仲跟陳麗娜混淆視聽。
張博洋與鍾易仲間近日針鋒相對，針對鍾易仲是否有大筆土地與農舍一事對簿公堂，上午鍾易仲再與陳麗娜於國民黨高市黨部開記者會，鍾除批評張博洋胡亂指控外，陳麗娜在記者會中，並提及許智傑有3棟房子，資產總值6千萬，將許智傑也捲入戰局。
許智傑今中午指出，自己財產申報寫得清清楚楚，有兩間30年的無電梯老舊公寓，及服務處的1棟透天厝，鍾易仲跟陳麗娜故意誤導視聽成3「棟」房子
許智傑說，他提出兩個選項，一歡迎陳麗娜及鍾易仲以4千萬買他現在居住的老公寓，當時購買約400多萬，若國民黨願意如自己所說的4千萬購買，「我非常願意賣」，若國民黨不願購買，也不願道歉澄清不實指控，他將提出告訴。
許智傑並指，鍾易仲在今早記者會絕口不提千坪農舍莊園，3天前的臉書不是說是媽媽名下嗎？怎麼現在又絕口不提呢？鍾家破千坪農舍莊園，比馬文君、廖先翔家族的莊園還大，這些都是有所本的公開資料，請鍾易仲誠實面對。
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