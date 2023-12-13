藍控阮昭雄受招待升頭等艙 業者嗆告：僅建議航空公司

國民黨立委參選人林國春今指控，僑委會副委員長阮昭雄出訪時，被長期與民進黨政府合作的三星旅行社協助升等頭等艙，價差20萬元。三星旅行社回應，當天經濟艙超賣，阮昭雄身材高卻被夾在中間，他們詢問航空公司可否幫忙升等，「不要讓人家覺得堂堂一個中華民國官員出去，被壓榨成這個樣子。」但公司並未出錢，將對指控者提告。

國民黨立委林為洲在記者會上指控，阮昭雄今年初出訪巴西時，機票從經濟艙被升等為頭等艙，但這不是航空公司主動幫忙，而是三星旅遊考量現場艙位，替阮昭雄升等，是否為受賄？

林國春表示，怎會有這麼巧的事，有廠商因為現場考量，就安排主動升等，而這家廠商又是僑委會的合作廠商，這就是對價關係。今年3月28日就有人向法務部檢舉，卻遲遲沒有下文，經過調查，發現廉政署都沒有處理。民進黨政府對阮昭雄的20萬元特權機票都不處理，但對基層公務員的查辦速度卻相當快，連有台鐵績優公務員被民眾請吃300元小火鍋就被政風處約談。

律師柯晨晧表示，按照公務人員國外出差旅費要點第二條第一項關於交通費之規定，次長級得乘坐商務艙，但阮昭雄說自己該趟出差搭乘的是經濟艙。經查詢阿聯酋官網來回機票價格，頭等艙為31萬5900元，而經濟艙10萬8649元，兩者價差超過20萬。貪汙治罪條例所定之授受賄賂，不以收受金錢為要件，若以實物或招待提供利益給予公務人員，也會觸犯不違背職務行賄罪。

林為洲表示，阮昭雄在巴西聖保羅那次行程本來是買經濟艙，卻可以當場升等，是誰買單？當然是廠商買單。他們要正式提出檢舉，政風單位好像已經沒用，所以會向廉政署、法務部提出檢舉，包括不當得利及收賄。

林為洲補充，三星旅行社專門在標民進黨政府旅遊標案，外交部幾年來拿了2億標案，僑委會有3千多萬，這件事與阮昭雄當然有關係。

三星旅行社資深業務李先生對此回應，當天經濟艙超賣，阮昭雄身材又高，位置是被夾在中間，他們認為阮昭雄代表中華民國官員，所以向航空公司詢問是否可以調配，當時商務艙被一個家族包下，所以航空公司才問可否讓阮去坐頭等艙位置，自己才回答可以，「不要讓人家覺得堂堂一個中華民國官員出去，被壓榨成這個樣子。」

針對是否有幫忙出20萬元升等價差？李先生表示，他們沒有支付這筆費用，如果今天是國民黨主席朱立倫出訪，公司也會幫忙詢問航空公司，但還是要看航空公司如何決定，自己沒那麼大權力。國民黨現在指控他們公司有付這筆錢，請將證據拿出來。

李先生補充，航空公司機位超賣，但有票一定有座位，只是超賣的時候，知道對方是政府單位或立委、高卡會員當然是優先升級上去，一定會較為禮遇，但貴賓室跟行李都是按照經濟艙規定。

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