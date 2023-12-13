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藍控阮昭雄受招待升頭等艙 業者嗆告：僅建議航空公司

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院國民黨團今與國民黨立委參選人林國春開記者會檢舉僑委會副委員長阮昭雄出訪時，被長期與民進黨政府合作的三星旅行社協助升等頭等艙，價差20萬元，質疑阮昭雄受賄。記者張睿廷／攝影
立法院國民黨團今與國民黨立委參選人林國春開記者會檢舉僑委會副委員長阮昭雄出訪時，被長期與民進黨政府合作的三星旅行社協助升等頭等艙，價差20萬元，質疑阮昭雄受賄。記者張睿廷／攝影

國民黨立委參選人林國春今指控，僑委會副委員長阮昭雄出訪時，被長期與民進黨政府合作的三星旅行社協助升等頭等艙，價差20萬元。三星旅行社回應，當天經濟艙超賣，阮昭雄身材高卻被夾在中間，他們詢問航空公司可否幫忙升等，「不要讓人家覺得堂堂一個中華民國官員出去，被壓榨成這個樣子。」但公司並未出錢，將對指控者提告。

國民黨立委林為洲在記者會上指控，阮昭雄今年初出訪巴西時，機票從經濟艙被升等為頭等艙，但這不是航空公司主動幫忙，而是三星旅遊考量現場艙位，替阮昭雄升等，是否為受賄？

林國春表示，怎會有這麼巧的事，有廠商因為現場考量，就安排主動升等，而這家廠商又是僑委會的合作廠商，這就是對價關係。今年3月28日就有人向法務部檢舉，卻遲遲沒有下文，經過調查，發現廉政署都沒有處理。民進黨政府對阮昭雄的20萬元特權機票都不處理，但對基層公務員的查辦速度卻相當快，連有台鐵績優公務員被民眾請吃300元小火鍋就被政風處約談。

律師柯晨晧表示，按照公務人員國外出差旅費要點第二條第一項關於交通費之規定，次長級得乘坐商務艙，但阮昭雄說自己該趟出差搭乘的是經濟艙。經查詢阿聯酋官網來回機票價格，頭等艙為31萬5900元，而經濟艙10萬8649元，兩者價差超過20萬。貪汙治罪條例所定之授受賄賂，不以收受金錢為要件，若以實物或招待提供利益給予公務人員，也會觸犯不違背職務行賄罪。

林為洲表示，阮昭雄在巴西聖保羅那次行程本來是買經濟艙，卻可以當場升等，是誰買單？當然是廠商買單。他們要正式提出檢舉，政風單位好像已經沒用，所以會向廉政署、法務部提出檢舉，包括不當得利及收賄

林為洲補充，三星旅行社專門在標民進黨政府旅遊標案，外交部幾年來拿了2億標案，僑委會有3千多萬，這件事與阮昭雄當然有關係。

三星旅行社資深業務李先生對此回應，當天經濟艙超賣，阮昭雄身材又高，位置是被夾在中間，他們認為阮昭雄代表中華民國官員，所以向航空公司詢問是否可以調配，當時商務艙被一個家族包下，所以航空公司才問可否讓阮去坐頭等艙位置，自己才回答可以，「不要讓人家覺得堂堂一個中華民國官員出去，被壓榨成這個樣子。」

針對是否有幫忙出20萬元升等價差？李先生表示，他們沒有支付這筆費用，如果今天是國民黨主席朱立倫出訪，公司也會幫忙詢問航空公司，但還是要看航空公司如何決定，自己沒那麼大權力。國民黨現在指控他們公司有付這筆錢，請將證據拿出來。

李先生補充，航空公司機位超賣，但有票一定有座位，只是超賣的時候，知道對方是政府單位或立委、高卡會員當然是優先升級上去，一定會較為禮遇，但貴賓室跟行李都是按照經濟艙規定。

阮昭雄 國民黨 收賄 頭等艙

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