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影／蔣萬安對「偶像」高歌獻愛 金馬主持人認證：最自帶梗的市長

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安刷起電吉他。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安刷起電吉他。記者邱書昱／攝影

2024台北最High新年城邁入倒數，台北市長蔣萬安今天宣布，今年首創「4+1」舞台，市民廣場主舞台之外，在景勤一號公園、忠信廣場、台北市政府東南側廣場及頂好廣場設有活動。記者會中，告五人現場演唱，蔣萬安致詞時告白直呼「我的偶像」，更即興高歌「披星戴月的想你」，讓主持台北跨年演唱會5年的主持人LULU笑說，「最自帶梗的市長」。

蔣萬安表示，為了讓民眾有多元的跨年體驗，台北市府首度在主舞台周遭打造4個不同風格舞台，像是台北醫學大學對面的景勤一號公園「復古金曲趴」，捷運市府站2號出口忠信廣場的「古典輕音樂」，東區近忠孝復興捷運站頂好廣場的「搖滾小清新」，以及限額500名能戴上耳機體驗的「靜默派對」。

這次101煙火彰顯台日友誼，採用日本彩色煙火，閃耀台北夜空300秒。擔任跨年壓軸的告五人，在記者會現場演唱「帶我去找夜生活」，他們說，當天會準備經典「愛人錯過」、「披星戴月的想你」三張專輯的歌曲，並且邀請管弦樂團「樂興之時」跨界，笑稱「舞台到時候不只告五人，告很多人。」

記者會亮點是，蔣萬安聆聽完告五人演唱後，化身小粉絲告白「我的偶像」，臉上藏不住笑意地說，早上出門太太叮嚀要轉達對告五人的愛，還是同鄉宜蘭人。蔣萬安現場也唱起「披星戴月的想你」整段副歌。

今年跨年活動主持人找來擔任三金主持的LULU黃路梓茵、威廉、風田、朵拉，他們也許願，當天一定要是好天氣，幕前幕後的工作人員平安健康。

台北觀傳局補充，今天推出Line新好友限定活動，抽出20名新加入「台北市政府」官方Line哈，可以攜伴入席跨年搖滾區。限額500名的「靜默派對」近期也會開放報名，若無法到場同歡的民眾，也能收看台北市政府YouTube、台北旅遊網臉書等管道鎖定。

台北市長蔣萬安（右3）邀請民眾來台北市跨年。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（右3）邀請民眾來台北市跨年。記者邱書昱／攝影

舞台 跨年

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