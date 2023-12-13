游錫堃稱廉恥是君主政治產物 藍批自證民進黨「無恥」

北一女中教師批判教改去中國化，高中課綱刪減文言文，引發熱議。立法院長游錫堃日前指「廉恥是君主政治的產物」，國民黨今邀青年學子代表舉行記者會，質疑游錫堃說法荒謬無比，民主時代難道就不用廉恥？難道游錫堃是自證民進黨「無恥」？

游錫堃日前表示，「廉恥」是君主政治的產物，古文不是不好，價值觀會有問題，台灣受儒家、日本、歐美文化影響，才有辦法出現真正的民主政治。

國民黨青年團總團長羅雍勝指出，在民進黨綠色民主實踐之下，發生新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦等學術抄襲案，雙雙被撤銷學籍，難道抄襲就是綠色民主廉恥的實踐？民進黨候選人更標榜自己是「民主大聯盟」，成員卻陸續爆出me too的督導疑雲，外遇、詐騙等情事，已經被認證成「退選大聯盟」，這就是綠色民主？

學生代表林佩蓁表示，民進黨正國會系的不分區立委名單中，僅存游錫堃與王義川2人，其中一人過去曾說中醫應該要改台醫，引發強烈反彈；另外一位只會裝法師念咒。國人期待政治人物應該要表現出更高的政治素養，而非整天言不及義，言論應該體現出廉恥和道德的價值觀，這些言行是否意味民進黨已經對廉恥失去正確的定義，令人擔憂。

林佩蓁批評，游錫堃曾說過要給年輕人機會、讓年輕人接班不分區，結果自己仍列在民進黨不分區安全名單內，還對立法院副院長蔡其昌說一句「歹勢，情勢有變」就想蓋過他的食言，這就是游錫堃所實踐的廉恥？

國民黨副發言人康晉瑜說，據稱日本教科書內收錄許多中國的古典文學，其中一篇就是在108課綱被刪掉的「荀子勸學」，還包括史記、世說新語、三國志等中國的古典文學。當日本和國際都在從古文中尋找藝術跟文化內涵時，游錫堃卻只想到廉恥一文背後代表的君主政治，狹隘地從政治意識形態看待，這樣的游院長真的適任立法院長嗎？

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