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游錫堃稱廉恥是君主政治產物 藍批自證民進黨「無恥」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨青年團總團長羅雍勝（左）、國民黨副發言人康晉瑜及學生代表林佩蓁今舉行記者會質疑立法院長游錫堃說法荒謬無比。圖／國民黨提供
國民黨青年團總團長羅雍勝（左）、國民黨副發言人康晉瑜及學生代表林佩蓁今舉行記者會質疑立法院長游錫堃說法荒謬無比。圖／國民黨提供

北一女中教師批判教改去中國化，高中課綱刪減文言文，引發熱議。立法院長游錫堃日前指「廉恥是君主政治的產物」，國民黨今邀青年學子代表舉行記者會，質疑游錫堃說法荒謬無比，民主時代難道就不用廉恥？難道游錫堃是自證民進黨「無恥」？

游錫堃日前表示，「廉恥」是君主政治的產物，古文不是不好，價值觀會有問題，台灣受儒家、日本、歐美文化影響，才有辦法出現真正的民主政治。

國民黨青年團總團長羅雍勝指出，在民進黨綠色民主實踐之下，發生新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦等學術抄襲案，雙雙被撤銷學籍，難道抄襲就是綠色民主廉恥的實踐？民進黨候選人更標榜自己是「民主大聯盟」，成員卻陸續爆出me too的督導疑雲，外遇、詐騙等情事，已經被認證成「退選大聯盟」，這就是綠色民主？

學生代表林佩蓁表示，民進黨正國會系的不分區立委名單中，僅存游錫堃與王義川2人，其中一人過去曾說中醫應該要改台醫，引發強烈反彈；另外一位只會裝法師念咒。國人期待政治人物應該要表現出更高的政治素養，而非整天言不及義，言論應該體現出廉恥和道德的價值觀，這些言行是否意味民進黨已經對廉恥失去正確的定義，令人擔憂。

林佩蓁批評，游錫堃曾說過要給年輕人機會、讓年輕人接班不分區，結果自己仍列在民進黨不分區安全名單內，還對立法院副院長蔡其昌說一句「歹勢，情勢有變」就想蓋過他的食言，這就是游錫堃所實踐的廉恥？

國民黨副發言人康晉瑜說，據稱日本教科書內收錄許多中國的古典文學，其中一篇就是在108課綱被刪掉的「荀子勸學」，還包括史記、世說新語、三國志等中國的古典文學。當日本和國際都在從古文中尋找藝術跟文化內涵時，游錫堃卻只想到廉恥一文背後代表的君主政治，狹隘地從政治意識形態看待，這樣的游院長真的適任立法院長嗎？

游錫堃 民進黨 日本

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