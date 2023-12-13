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王義川再出招 邀黃國昌辯論12小時、12天、12題目任選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委候選人王義川。本報系資料照
民進黨立委候選人王義川。本報系資料照

民進黨不分區立委提名人王義川今天表示，民眾黨不分區立委候選人黃國昌又開記者會咆哮，既然那麼愛講、愛開記者會，請黃國昌立刻接受辯論，題目一樣是「白色是不是容易髒的顏色」，看是要進行12小時辯論？還是連續12天辯論？甚至是設定12個題目的世紀辯論？通通都可以，不拘形式。

王義川指出，黃國昌就是這樣，真的有人要跟他辯論時，就孬了，理由一大堆，他不斷熱情邀約，竟然怯懦閃避，前幾天好不容易遇到，當伸出友誼的手，再次邀請兩人約個時間辯論一下，卻遭生氣回應「叫民進黨總統參選人賴清德出來辯論」，後來還一直發出聲響、抖腳，令人遺憾，請黃國昌像個男子漢，勇敢面對，不要只會開直播取暖、開記者會抹黑攻擊人。

王義川呼籲，黃國昌真的不要再躲了，因為黃真的沒有資格跟本黨總統參選人賴清德辯論，民眾黨要選總統的叫柯文哲，不是黃國昌。溫馨提醒，辯論當下，黃國昌可以帶12個小弟來助陣，題目就是「白色是不是容易髒的顏色」，前三棒由黃隨意安排，如遭貪汙罪起訴的社會力主任陳亞麟、涉貪遭起訴的前勞動局長陳信瑜，還是涉入助理費案遭起訴的高虹安，直球對決，來場世紀辯論。

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