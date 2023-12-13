影／做你的靠山！侯友宜今在高雄最大里啟動全台車掃

國民黨總統候選人侯友宜，今早將跨海到澎湖為黨籍立委候選人吳政杰造勢，下午在高雄啟動全台車隊掃街，首站由「全台最大里」高雄左營福山里出發，明天將在高雄走透透，加大力道與鄉親博感情。

侯友宜今早首度以國民黨總統候選人身分到澎湖造勢，清早8點20分在馬公市最大的北辰市場掃街，9點轉至澎湖天后宮參香，此行將為立委候選人吳政杰助攻。

下午侯在高雄啟動全台車隊掃街行程，國民黨高雄市黨部說，侯友宜中午會先出席侯康高雄競選總部後援會授證暨座談會，接著展開「高雄站出來 、侯康在眼前」計畫，從人口數多達4萬人的高雄左營福山里出發，陪同國民黨高雄市左楠區立委候選人李眉蓁車隊掃街，晚上到三民區吉林街夜市拜票。

明天車隊在大高雄趴趴走，上午計畫路線包括旗山、阿蓮、路竹，下午在岡山、梓官、橋頭、大社。

此次候選人抽籤，國民黨侯康配抽中3號，侯友宜也預錄影片加深選民印象，以3的諧音提醒大家，總統票投3、做你的靠山，台灣換新3、人民有好康（侯康）。

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