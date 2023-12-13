回應財產申報爭議 吳欣盈：依照規格要求辦理當中
民眾黨副總統候選人暨立委吳欣盈上午出席立法院衛環委員會，會前回應財產申報爭議，表示申報仍在整理，依照規格要求辦理當中。有媒體提問怎麼看總統候選人柯文哲拋出機車取消待轉政見，吳欣盈打斷提問，並說針對柯文哲交通政見，因今早6點剛下飛機，請記者與柯文哲確認，「我要當衛環的召委，跟大家說聲抱歉，我先離開了」便快步離去。
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