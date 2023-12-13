快訊

演藝圈2女神離世…2023太狠了！年度熱門事件大回顧

MLB／李政厚傳與巨人簽破億美元約 亞洲職棒野手第1人

周海媚「電子病歷」網瘋傳 同事還原病況：送醫心臟已停止1小時

回應財產申報爭議 吳欣盈：依照規格要求辦理當中

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
針對有媒體提問如何看民眾黨總統候選人柯文哲喊出取消機車二段式左轉，副總統候選人吳欣盈表示還要去立法院衛環委員會，先行離開。記者曾原信／攝影
針對有媒體提問如何看民眾黨總統候選人柯文哲喊出取消機車二段式左轉，副總統候選人吳欣盈表示還要去立法院衛環委員會，先行離開。記者曾原信／攝影

民眾黨副總統候選人暨立委吳欣盈上午出席立法院衛環委員會，會前回應財產申報爭議，表示申報仍在整理，依照規格要求辦理當中。有媒體提問怎麼看總統候選人柯文哲拋出機車取消待轉政見，吳欣盈打斷提問，並說針對柯文哲交通政見，因今早6點剛下飛機，請記者與柯文哲確認，「我要當衛環的召委，跟大家說聲抱歉，我先離開了」便快步離去。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

柯文哲：賴清德老家不是違建問題 「已經是誠信問題」

吳欣盈財產申報沒有老公遭疑不實 黃珊珊：請提出證據

破局前早有準備？ 吳欣盈、趙少康財產申報日引好奇

中選會審定吳欣盈國籍沒問題 邱臣遠疑火速公布是為蕭美琴

相關新聞

美麗島民調／柯盈配持續墊底 年輕票轉投藍或綠未明

美麗島電子報今天公布最新（第88波）民調，三組總統候選人支持度同步下滑，在中間選民轉趨觀望、不表態情況下，賴蕭配支持度為...

藍委批政風淪東廠 蔡清祥：職責所在

網路流傳高雄市政府政風處「查賄」公文外流，引發政風監控候選人疑慮；國民黨立委游毓蘭批評，政風主責政府內部反貪工作，是「正...

蔡總統接見建築金質獎及品牌玉山獎得主 盼合作推都更

蔡英文總統今天接見「第25屆國家建築金質獎」及「第20屆國家品牌玉山獎」得獎代表，她表示，期待未來大家在建築營造上加入政...

國民黨團重返總預算協商 柯建銘代表民進黨團道歉

國民黨立法院黨團昨天抗議總預算提案遭扭曲抹紅，宣布退出朝野協商，今天下午在民進黨團回應後重返協商，開始研商民國113年度...

前國中校長涉性騷體罰兼差補習 監院全票通過彈劾

監察院今天說，台中市黃姓前國中校長涉嫌校園性騷擾及性侵害，犯後態度不佳，另涉不當體罰學生及違法兼差補習，違失情節重大，監...

傳緬北6名台人涉詐騙遭送中國大陸 外交部：查證面臨相當挑戰

緬甸北部發生軍政府與武裝組織交戰，並傳出有6名台籍電信詐騙犯被捕後移交中國。外交部今天表示，駐處與警政署仍在積極查證中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。