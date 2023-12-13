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美麗島民調／柯盈配持續墊底 年輕票轉投藍或綠未明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美麗島電子報今天公布最新民調，三組總統候選人支持度同步下滑，在中間選民轉趨觀望、不表態情況下，賴蕭配支持度為34.7%，侯康配以31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，柯盈配支持度為16.8%，持續墊底。圖／美麗島電子報提供
美麗島電子報今天公布最新民調，三組總統候選人支持度同步下滑，在中間選民轉趨觀望、不表態情況下，賴蕭配支持度為34.7%，侯康配以31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，柯盈配支持度為16.8%，持續墊底。圖／美麗島電子報提供

美麗島電子報今天公布最新（第88波）民調，三組總統候選人支持度同步下滑，在中間選民轉趨觀望、不表態情況下，賴蕭配支持度為34.7%，侯康配以31.2%居次，雙方差距3.5個百分點，柯盈配支持度為16.8%，持續墊底。

近來政壇關注藍白陣營之間棄保效應是否發酵，從美麗島民調趨勢來看，柯盈配在「藍白合」破局出現一波明顯跌勢後，雖目前仍穩固基本盤，支持度並未再崩盤，但年輕族群選票已出現鬆動。

本次民調與第77波民調（11月21日執行）比較，可發現20到29歲年齡層中，柯文哲支持度從39.0%下滑到今天剩32.4％，賴清德從23.4%略為成長至24.7%，侯友宜則24.7%略幅下滑至23.8％。從民調分析可見柯在年輕本命區的票源鬆動，目前轉向藍或綠並不明顯，爭取年輕票，也成了藍綠兩大黨在選戰最後階段的交鋒重點。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月8、11、12日，為追蹤民調第88波。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

民調 門號 藍白合

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