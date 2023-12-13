藍委批政風淪東廠 蔡清祥：職責所在

網路流傳高雄市政府政風處「查賄」公文外流，引發政風監控候選人疑慮；國民黨立委游毓蘭批評，政風主責政府內部反貪工作，是「正己」的重要單位，如今卻變成選舉工具，「放著反貪不做，走出機關打打殺殺，變成執政黨的東廠、西廠」。

游毓蘭舉五年前促轉會前副主委張天欽的「東廠風波」，張意圖和民進黨立委套招，影響侯友宜市長選情，還自認促轉會是「東廠」。游表示，從促轉會到這次政風處公文事件，可見執政黨已打破政風、檢調行政中立立場，變為打擊政敵的主要工具，完全不避嫌。

法務部長蔡清祥昨在橋頭地檢署表示，已請廉政署、高雄市政府政風處陳報處理經過，並報請高雄地檢署調查，相關資料由雄檢釐清中，並請廉政署檢討。他說，高雄市政風處在選舉期間處理社會輿情、選舉有無涉及不法，並提供資料給偵辦單位，是依據工作綱領進行，這是政風職責所在；公文如何外流部分會再調查。

高雄市政風處外流的「查賄」公文，蒐報劉秀鳳七十歲壽宴除招待飲宴外，還致贈高檔哈密瓜禮盒，尋求與會者支持柯文哲，柯未到場，但有錄製影片祝壽，行為符合法務部賄選行為樣態。另稱喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏競選活動疑發放「走路工」，且每月支付八萬元拉攏里長支持，請高雄地檢署查察賄選。

法界人士表示，依「政風機構人員設置管理條例 」，政風主辦業務應以機關內部為主，如今法務部將政風人員列入查賄單位之一，早已超出本業工作，且根據公文內容，通報單大半都在描述選情，哪一項與反貪有關？「正己」單位拚績效積極查賄，搞不好全台各地都有候選人被政風監控。

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