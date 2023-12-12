蔡總統接見建築金質獎及品牌玉山獎得主 盼合作推都更

蔡英文總統今天接見「第25屆國家建築金質獎」及「第20屆國家品牌玉山獎」得獎代表，她表示，期待未來大家在建築營造上加入政府行列，一起落實節能減碳；政府會與民間加強合作推動都市更新和危老重建，共同提升建築安全以及民眾生活品質。也會繼續推動各項產業政策，提供最友善的創業和投資環境，做企業最大後盾，讓台灣品牌愈擦愈亮。

蔡總統致詞時首先恭喜得獎人和企業獲得國家建築金質獎，及國家品牌玉山獎。她表示，這兩項大獎是台灣建築界和企業界的焦點。從她上任以來，也在總統府接待連續7屆的得主，今天很高興能和大家見面交流。

蔡總統感謝國家企業競爭力發展協會超過20年來，以公正、嚴謹的評比，選拔出優良產品，鼓勵業界發展，提升台灣整體競爭力。從國家建築金質獎的作品，能夠看到建築美學和工藝的進步，同時也符合時代的需求。

蔡總統指出，現在「淨零轉型」是全世界、也是台灣的目標。她期待，未來大家在建築營造上，能夠加入政府的行列，一起落實節能減碳。對於社會關注的都市更新和危老重建，政府也會與民間加強合作來推動。她相信，有大家的協助，能夠共同提升建築安全，以及民眾的生活品質。

蔡總統提到，這屆國家品牌玉山獎得獎企業和產品涵蓋了金融、生技、製造以及服務業等領域，展現出台灣品牌的多元和豐沛能量。其中，首次獲獎的台船公司不只打造了優秀的產品，強化台灣的國際競爭力，更參與「國艦國造」政策，共同促進國防科技的發展。

蔡總統表示，大家都是驅動台灣前進的重要動力。她要請大家持續提供政府寶貴的建議，讓台灣品牌愈擦愈亮，持續在國際閃耀。政府也會繼續推動各項產業政策，提供最友善的創業和投資環境，做台灣企業最大的後盾。

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