【重磅快評】鄭文燦消費台積電 今年還要再自爆一次？

一年前，行政院副院長鄭文燦為拉抬民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的選情，逕自宣布台積電1奈米廠進駐桃園龍潭科學園區第3期，選舉操作斧鑿斑斑，但鄭運鵬最終落選；最近台積電宣布放棄龍科設廠，鄭文燦又說桃園市是「全世界第一個放棄台積電的城市」，引發桃市府不滿， 痛斥鄭文燦「四處行騙」。鄭文燦一路操弄台積電設廠話題，最後是桃市府放棄台積電？還是桃園人放棄鄭文燦？一個月後將由市民的選票來決定。

鄭文燦前天到台南市為爭取連任的民進黨立委郭國文站台，他拉開嗓門宣稱，全球各地都歡迎台積電去設廠，桃園市換新市長遇到困難就放棄爭取台積電在桃園龍潭設廠，成為全世界第一個放棄台積電的城市，他聽到消息後差點昏倒；桃市府馬上回擊，指產業發展不該是先開支票卻不負責任，這種一旦跳票就賴給對手，甩鍋完再繼續四處行騙的行為，不能再被縱容。

鄭文燦以行政院副院長之姿摃上桃市府，其實矛頭就是指向桃園市長張善政。張善政曾任行政院長，現任副閣揆槓上前朝閣揆，確實有看頭，後續攻防精彩可期，和去年一樣，背後都是選戰攻防。但選戰攻防暫擺一邊，台積電進駐龍科3期破局，到底是誰失分？還是應該還原一下事實經過。

去年縣市長選舉期間，時任桃園市長的鄭文燦原力拱「小英男孩」前新竹市長林智堅接棒，但迫於論文風波而陣前換將，改推立委鄭運鵬上場。鄭文燦選前下猛藥，宣布推動桃園龍潭科學園區第3期擴建，爭取1奈米廠址落腳龍潭，新竹科學園區管理局也煞有介事說會排除困難、積極佈局。最後由鄭運鵬出面宣稱，台積電1奈米製程新廠將落腳龍潭，還說「這不是遙遠計畫，而是近1、2年已在進行」。

綠營一番操作企圖攬下重大招商成果，當時的行政院長蘇貞昌、鄭文燦還帶著鄭運鵬視察龍潭科學園區，好像一切水到渠成、大勢底定。沒想到事後引發被徵收地主抗爭，拖了快一年，台積電上月發聲明，表示在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區3期。一樁好事最後破局收場。

鄭文燦去年輔選不力，今年輔選格外賣力。為搶話語權，前天先把矛頭指向張善政，認為全案關鍵是張善政遇到困難就放棄爭取台積電在桃園設廠。

但事實上，上月台積電發出聲明後，張善政即受訪表示，桃市府沒有放棄爭取台積電1奈米廠，台積電在龍科1期已有設廠，這是桃園的一大優勢，目前桃市府正在盤點其他候用土地，並持續與台積電、竹科管理局協商，有結果會宣布。張善政並未口出「放棄」二字，鄭文燦是那一隻耳朵聽到張善政說要放棄台積電？

去年鄭文燦消費台積電設廠想騙選票，結果難堪自爆；今年又再拿台積電設廠攻擊對手陣營，同樣的錯誤再犯一次，只是凸顯他對輔選責任區桃園市的選情缺乏信心，但去年的選舉操作傷害了台積電，這次為自己的故鄉冠了一個「全世界第一個放棄台積電的城市」的惡名，傷害的可是桃園鄉親，難道鄭文燦還要再自爆一次才會醒悟？

商品推薦