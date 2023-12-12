盼參與政策討論…身障者衛福部前陳抗 衛福部：都有邀障團

台灣障礙者黑紙革命聯盟今在衛福部前陳抗，呼籲政府設置個人福利帳戶，以減少身障家庭使用社福資源的自負額，並要求讓障礙者參與政策制定過程，且在政策仍有缺陷的前提下，應設置申訴管道，否則障礙者都必須靠訴訟才能爭取權益。衛福部回應，設置個人福利帳戶形同把社福資源市場化，恐讓障礙者難以負擔相關費用；社福相關政策擬定過程中，均有要請障礙者團體與會。

衛福部社家署副署長張美美表示，衛福部提出身權法修正版本前，已與地方政府及團體充分溝通，法案已於111年6月由行政院函送立法院審議，因部分條文尚有爭議，目前仍在立院審議當中。10月份公布的「身心障礙者照顧服務資源布建計畫」，亦曾經歷多次專家會議，與地方政府及團體溝通，投入的480億經費盼能用於改善障礙者生活，計畫細節仍可討論，但一切均在立院監督下進行，並非身障團體所言不受監督。

障礙者聯盟提出推動「個人福利帳戶」的政策建言。對此，張美美表示，台灣社福資源大部分都是由政府籌建，或以公辦民營方式補助民間單位執行，並投入許多資源減輕身障家庭自付額度；障團提議以個人帳戶方式補助「購買服務」，但目前市場上並沒有服務可供購買，如社福資源全面市場化，政府改為補助障礙者而非提供資源的民團，恐會讓許身障家庭負擔不起服務費用，必須從長計議、認真看待。

障團期待，政府設立監管機制監督民間機構執行社福方案的實際情況。張美美說，政府不可能大量聘請人力提供社會福利服務，否則政府會「變得無限大」，社福民營化是必然趨勢，服務雖委由民間經營，但仍由地方政府進行履約管理；申訴機制現已存在，障礙者若使用服務時認為權益遭到侵害，可向地方政府社會局處提出申訴。

因個人助理時數不足，障礙者困在家中連吃飯、便溺都有困難。日前新北市障礙者「玉姐」透過訴訟爭舉個人助理時數，台灣障礙者黑紙革命聯盟召集人林君潔今說，政府不該讓障礙者透過訴訟才能取得應有權益。

「這件事是一體兩面。」張美美表示，對於障礙者而言，當然希望自己提出的需求都能被滿足，但是在政府資源有限的情況下，若無法百分之百滿足障礙者需求，就是提供的服務不夠嗎？有關障礙者個人助理時數，會由專業人員評估，不能所有服務都仰賴個人助理提供，國家預算有限，卻要照顧8大類、120萬身障者，而是盤點障礙者本身可用資源，找出缺口加以補足。

障團提出，在政策制定過程中參與不足，張美美表示，社福政策制定過程中，社家署身障組每次開會都邀集各界團體，必須選用較大場地，也要求地方政府召開社福相關討論會議時，要邀請地方障礙團體與會，但仍無法把全台120萬身障者都找來開會，對於個別障礙者未受邀請只能說聲抱歉，身障團體本就代表障礙者意見，「身障團體不代表身障，代表誰？」

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