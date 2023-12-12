民間團體挺侯大會 退休軍警資深藝人現身
國民黨總統候選人侯友宜與國民黨主席朱立倫今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，現場許多退休軍警與資深演藝人員現身力挺侯友宜。
侯友宜致詞時痛批民進黨執政利用缺疫苗、缺口罩、缺蛋讓特定人士斂財，也表示自己當選才能守護中華民國。
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