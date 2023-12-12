快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

民間團體挺侯大會 退休軍警資深藝人現身

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，呼籲大家團結挺侯友宜。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，呼籲大家團結挺侯友宜。記者胡經周／攝影

國民黨總統候選人侯友宜與國民黨主席朱立倫今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，現場許多退休軍警與資深演藝人員現身力挺侯友宜。

侯友宜致詞時痛批民進黨執政利用缺疫苗、缺口罩、缺蛋讓特定人士斂財，也表示自己當選才能守護中華民國。

國民黨總統候選人侯友宜（中）今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，現場許多退休軍警與資深演藝人員現身力挺侯友宜。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，現場許多退休軍警與資深演藝人員現身力挺侯友宜。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，現場許多退休軍警與資深演藝人員現身力挺侯友宜。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，現場許多退休軍警與資深演藝人員現身力挺侯友宜。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，致詞時痛批民進黨執政利用缺疫苗、缺口罩、缺蛋讓特定人士斂財。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天出席中華民國團結自強協會創會43周年慶暨民間團體團結大會，致詞時痛批民進黨執政利用缺疫苗、缺口罩、缺蛋讓特定人士斂財。記者胡經周／攝影

侯友宜 國民黨

延伸閱讀

葛來儀不滿照片遭擅用談政見 侯友宜致歉

挺侯里長接受中國落地招待被檢舉 賴辦要侯友宜說明

影／廉恥是君主政治產物？ 侯友宜反批：做人基本

侯友宜放合照惹火葛來儀 綠委諷：侯阿斗不是浪得虛名

相關新聞

盼參與政策討論…身障者衛福部前陳抗 衛福部：都有邀障團

台灣障礙者黑紙革命聯盟今在衛福部前陳抗，呼籲政府設置個人福利帳戶，以減少身障家庭使用社福資源的自負額，並要求讓障礙者參與...

大人們吵「禮義廉恥」品德教育 自己身教有做到嗎？

近日因北一女國文老師區桂芝批評新課綱刪除顧炎武「廉恥」一文，是「無恥」課綱，也令各界重新議論「禮義廉恥」的重要性，然而部分縣市長把「禮義廉恥」牌匾掛回校園，以此宣示恢復及重視品德教育，思維實在僵化。品德教育是靠「身教」與「言教」，當政治人物互相攻訐，社會紛紛擾擾、詐騙當道之際，成年人無法以身作則，才是品德教育失敗的原因，難道掛回牌匾，就能找回品德嗎？

抽號政治學 國外研究提「籤王」效應…但台灣不適用？

2024總統大選進入倒數計時，各組總統候選人也完成抽號，不過在政治學中，候選人在選票上的順序也大有玄機。有人經常說，抽中一號的是「籤王」，但為何會有這樣的形容呢？其實與選民的心理息息相關。不過徵諸實際選舉結果，其實「籤王」表現並不亮眼...

民進黨：國民黨四大家族 侵佔國有地無法無天

民進黨今天公布「國民黨四大佔士」議題影片，批評國民黨地方惡勢力，造成土地不正義。民進黨發言人張志豪表示，國民黨地方惡勢力...

瓜國總統就職恐生變 外交部：盼在民主機制下和平解決

中美洲友邦瓜地馬拉今年總統大選，阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）在第二輪決選勝出，預定明年1月14日就職，瓜...

張榮味到澳門談農產品輸陸？民進黨中國部質疑中共介選

民進黨中國事務部今天表示，雲林縣前縣長張榮味密訪澳門，是否要與中共秘密協商，讓國民黨扮演英雄，也讓中共介選的力道更強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。