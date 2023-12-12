民間團體挺侯大會 退休軍警資深藝人現身

2024總統大選進入倒數計時，各組總統候選人也完成抽號，不過在政治學中，候選人在選票上的順序也大有玄機。有人經常說，抽中一號的是「籤王」，但為何會有這樣的形容呢？其實與選民的心理息息相關。不過徵諸實際選舉結果，其實「籤王」表現並不亮眼...

2023-12-12 13:54