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「橘色惡魔」VS.「小綠綠」頂尖交流 北一女校長：國內已無學習對象

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
橘色惡魔今赴北一女表演現場湧入大批觀眾到場觀看，副總統賴清德也特地到場觀看。記者曾原信／攝影
橘色惡魔今赴北一女表演現場湧入大批觀眾到場觀看，副總統賴清德也特地到場觀看。記者曾原信／攝影

台北市北一女中今天迎來120周年校慶，特別邀請有「橘色惡魔」稱號的日本高校吹奏部來台表演。北一女校長陳智源表示，橘高校吹奏部與北一女樂儀旗隊一樣在國內都已經沒有學習對象，所以相互切磋，不少民眾一早也特地來卡位盼能見證此次盛事，表演結束後也看見北一女學生帶著橘高校學生逛園遊會，展現台日良好情誼。

日本橘高校吹奏部去年10月來台參與國慶大典，傑出演奏讓國人映像深刻，今年在文化總會牽線下，近百人再次來台演出，並在北一女120周年校慶這天，與校內樂儀旗隊合作共同表演，今天上午9點開始包含校友、民眾等陸續進場，希望能夠近距離一覽「橘色惡魔」的表演。

陳智源致詞表示，橘高校和北一女學生有很多相似特點，除了一樣可愛、青春，且非常認真看待所學事務將表演做到最好，且北一女樂儀旗在國內「已經沒有學習的對象了」，是國內最棒的隊伍，橘高校在日本也是，兩個頂尖學校能聚在一起交流，「理所當然、天經地義的事情」。校長豪語發言，獲得台下熱烈掌聲。

今天現場包含校內師生、校友、民眾湧入近萬人，表演大約上午11時開始先由北一女樂儀旗隊打頭陣，接連表演5首曲目，過程中不管是隊形的變化、走位、拋槍等，都展現高水準演出，台下加油團也熱情給予掌聲，「學姊加油」、「好帥」等語，完美展現地主氣勢。

橘色惡魔則緊接在北一女樂儀旗隊後面，華麗、整齊隊形，一出場就獲熱情掌聲，98名學生一共帶來8首表演曲目，更首次在台灣演出今年全國行進樂大賽比賽得獎曲目，過程中整個操場相當安靜，只剩下樂隊表演聲音，所有人十分關注表演內容，直到表演結束，現場才響起掌聲。

北一女今天上午慶祝120周年校慶，日本京都橘高校吹奏部與北一女樂儀隊同場表演。圖為橘高校演出，學生腳步靈活，跟著音樂起舞同時吹奏。記者曾原信／攝影
北一女今天上午慶祝120周年校慶，日本京都橘高校吹奏部與北一女樂儀隊同場表演。圖為橘高校演出，學生腳步靈活，跟著音樂起舞同時吹奏。記者曾原信／攝影
北一女今天上午慶祝120周年校慶，日本京都橘高校吹奏部與北一女樂儀隊同場交流。記者曾原信／攝影
北一女今天上午慶祝120周年校慶，日本京都橘高校吹奏部與北一女樂儀隊同場交流。記者曾原信／攝影

北一女 高校 日本

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